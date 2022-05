Para la actriz Lizmarie Quintana los pasados dos años fueron como un tapaboca que la limitó de expresarse tal cual hubiera querido. La inesperada pandemia y la ola de incertidumbre que trajo consigo la obligó, como a la mayoría, a encerrarse en su casa y sin planificarlo, reencontrarse con ella misma, con su pareja, la directora Emineh De Lourdes, y plantearse lo efímera y “cabr...” que es la vida.

“¡Imagínate, llevo dos años sin hablar!”, advirtió antes de comenzar a detallar lo que se propone para su octavo show de stand up comedy, Deja que te cuente, con el que volverá a entrar al escenario de la Sala René Marqués del Centro de Bellas Artes en Santurce a partir del viernes, 3 de junio.

PUBLICIDAD

“Es horrible lo que hemos pasado y han pasado tantas cosas, que será como un recuento, siempre partiendo de mí. Siempre parto de lo que es mi vida, de lo que es mi vida con Emineh y de todo lo que nos ha pasado en todo este tiempo”, detalló. “Creo que con este encierro todos aprendimos que me puedo morir mañana y, obviamente, con la pandemia, que hemos visto que tanta gente ha muerto y no solamente de COVID-19, parece que nos explotó todo de momento y hay gente que se ha muerto joven”, continuó sin dejar de mencionar la crisis que ha representado este tiempo de pandemia para la salud mental.

Tengo muchas ganas después de estar dos años encerrada, dos años que no pude hacer mi show y muchas ganas de hablar de todo lo que ha pasado y de todo lo que ha cambiado, porque han cambiado muchas cosas” - Lizmarie Quintana, actriz

A Lizmarie se le mezclaron dos procesos en los últimos 24 meses: pandemia y la llegada de los 40 años. Desde entonces experimenta “muchos dolores en el cuerpo”, las arrugas se le revelan a diario y las canas se le asoman más rápido. De estos cambios físicos, también hablará en su show.

Del lado de los personajes, la volverá a acompañar “La Apóstola”, ahora con unas actualizaciones, según lo que proveen las incidencias y los protagonistas de la política nacional.

“Ahora hay mucha gente en nuestro Gobierno que son parodiables y son personas que se pueden traer al juego, a lo mejor no como personajes, pero para darle otro giro al personaje de ‘La Apóstola’”, anticipó sin soltar detalles específicos.

Como parte de su monólogo incluirá los cambios que le han traído los 40 años. ( teresa.canino@gfrmedia.com )

En este nuevo encuentro con el público que la sigue desde la televisión y la radio, la volverá a dirigir su compañera de vida, con quien mantiene una relación hace 10 años. Con Emineh, según compartió, ha soltado un poco su timidez para dejarse llevar por la motivación de explotar su talento desde la comedia, o desde cualquier propuesta artística que tenga en las manos.

PUBLICIDAD

“Trabajar con Emineh es difícil, porque ella es mi pareja y es bien perfeccionista, y al ser su pareja, ella me dice, ‘No quiero que quedes fea’, ‘Necesito que te botes y te arrastres, porque eres mi esposa’, así que es más difícil”, reconoció. “Me da pachó con ella, pero ya son 10 años que llevamos juntas, ya sé por dónde viene, qué quiere. Emineh es bien creativa, siempre está pensando. Yo soy bien vaga, soy vaga para todo, incluso para pensar”.

Lizmarie comoquiera admite que, en esa complejidad de la relación actriz-directora, ha sabido llevarla a una mejor posición como artista.

“Desde el día uno, cuando estábamos juntas, ella me dijo, ‘Te tienes que decidir, qué quieres hacer, por dónde te quieres ir’. En aquel entonces me dijo, ‘Quieres ser la que entra y enseña cu..., teta o no sé qué, dijo sí papi qué rico y adiós’, o quieres ser actriz’. Y le dije, ‘Es verdad, tienes razón’, y obviamente a mí lo que me apasiona es la actuación”, reafirmó sobre una carrera que despuntó con fuerza en los desaparecidos programas “TV Ilegal” y “Noche ilegal”.

Tanto Lizmarie como su compañera mantienen el compromiso que formalizaron en el 2017, así como el deseo de contraer matrimonio, sobre todo para que cada una tenga los derechos que le corresponden como pareja. Comparten, asimismo, el deseo de ampliar el núcleo familiar, quizás ahora más por la vía de la adopción.

“Deja que te cuente” tiene la proyección de salir de la Isla hacia destinos de gran concentración de la diáspora puertorriqueña. Pero esto será hacia el segundo semestre del año, pues Lizmarie tiene tres funciones aseguradas ante sus seguidores locales. Boletos a la venta en Ticket Center y en la boletería de Bellas Artes.