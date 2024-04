“Ay nena, ¡te hiciste la bariátrica!”. Probablemente esa ha sido la frase más escuchada por la actriz Lizmarie Quintana en los últimos meses. Y aunque es evidente su transformación física, la respuesta es no.

La intérprete, de 42 años y 24 de carrera artística, está gozándose una nueva imagen que le ha puesto la autoestima en su lugar, la hace sentir sexy, la motiva a vestirse distinto, pero por encima de lo anterior, le mantiene la salud en control.

“Me siento rica, me jallo”, afirmó. “Me quiero maquillar y me quiero ver bien, y ahora quiero hasta usar otros colores, porque antes era todo negro”, agregó.

PUBLICIDAD

En total han sido 48 libras las que la artista ha rebajado desde que inició un tratamiento de control de peso en la clínica Renouva con la doctora María Elena Reyes. Comenzó en el momento en que llegó a pesar 193 libras y se veía en fotos o en la televisión y decía, “esto no puede ser”. Fue el actor Braulio Castillo quien la refirió a la doctora Reyes.

Llegó a pesar 193 libras y un día simplemente pensó que no podía seguir así y aceptó una recomendación de Braulio Castillo, hijo. ( alexis.cedeno )

“Entiendo a todas las personas que dicen, ‘amo mi cuerpo’, y claro que sí, uno ama su cuerpo, pero no podemos ser hipórcritas. Venía de ser delgada, luego aumenté y sí quería verme bien”, afirmó. “Hay tantos issues que uno tiene, entre la vagancia y Fulana me quiere así, pues olvídate, pero ya uno va entrando en edad, se van complicando cosas: mi artritis, las pastillas de la presión... y dije, ‘sabes qué, no voy a llegar a los 50 si sigo como voy’. Todo el mundo conoce mi vida, saben que bebo, que jangueo, no soy la persona más saludable del mundo y tenía que hacerlo”, sostuvo.

Te ves al espejo y dices, ‘me gusta como me veo’, y la autoestima claro que te sube. Y lo hice por salud, pero también porque me quería ver bien” - Lizmarie Quintana, actriz

El tratamiento tiene un seguimiento semanal lo que la ha obligado a ser disciplinada, aún cuando reconoce que ese no es uno de sus atributos.

“Llegué donde ella, me hicieron laboratorios y ella tiene distintos planes para rebajar y hay un mantenimiento, y te ve semanal. Hay una disciplina. Nada es milagroso”, advirtió. “Creo que con una de las pocas cosas que tengo disciplina en mi vida, esa fue una. Dije, ‘me quiero ver bien’, y mis dolores de artritis han bajado. Me siento otra persona y me pongo ropa que veía que me quería poner, y no es que no podía, pero no me sentía bien poniéndomela”.

PUBLICIDAD

¿Qué es lo que se ve?

Llegó de nuevo al punto de sentirse bien consigo misma y un día bromeando con su pareja, la directora de teatro Emineh De Lourdes, le dice, “ahora me la veo”, y así quedó nombrado su próximo stand up comedy show, que presentará el sábado, 5 de mayo en la Sala de Drama René Marqués en el Centro de Bellas Artes en Santurce.

Lo que se ve pueden ser muchas cosas, entre ellas, la pedicura, pero eso será tema en el unipersonal que además incluirá su perspectiva sobre distintos temas o situaciones que han ocurrido desde hace dos años.

“En este país no hay tiempo para aburrirse, así que voy a hacer un resumen de todo lo que ha pasado en la farándula, la política, el país antes y después de Maripily, y sí, voy a tocar el proceso de rebajar, que no ha sido fácil”, adelantó de la producción que también dirigirá De Lourdes.

Trabajar junto con su pareja es quizás el mayor reto y a su vez su garantía de que, a nivel interpretativo, la proyectará como quizás ni ella se visualiza.

“Acepto que soy una persona muy vaga y todo lo dejo para último y esa es la pelea de Emineh, y lo reconozco. Emineh ha llegado a mi vida para decirme, ‘tienes que trabajar, no puedes construir un personaje dos semanas antes’, así que el proceso de Emineh conmigo es el mismo, el látigo es exactamente el mismo, lo que pasa es que confío en ella a ojo cerrado”, apuntó.

PUBLICIDAD

Sacó del clóset a “Maripilly”

El auge que tiene la participación de Maripily en el reality show de Telemundo, “La casa de los famosos”, obligó a Quintana a sacar del armario a una de sus más populares parodias, “Maripilly” para el programa “Raymond y sus amigos”.

“Cuando me empezaron a decír, ‘creo que Maripily va para ‘La casa de los famosos’, miré a la productora y le dije, ‘búscate a otra persona que lo haga’, y ella me dice, ‘tú estás dentro del elenco y tú eres la que hacía ‘Maripilly’ ”, y mi excusa era ‘sí, pero no me parezco, estoy gorda, bla, bla, blá’, entonces después me dio con rebajar y me jo... porque (el reality) cayó justo”, compartió Quintana, quien no dejó de poner sus límites para caracterizarla.

“Dije, ‘ok, voy a hacer el personaje otra vez, pero si ella comete un error, lo hacemos, si no, no; no quiero insinuar que esta persona es esto o lo otro; se va a parodiar lo que pase y así es que se ha estado haciendo”.

Atribuyó su nueva forma de asumir ciertos trabajos a la madurez. “Los tiempos cambian y todos hicimos chistes que estaban mal. Ves tus recuerdos en Facebook y dices, ‘ay Dios mío, escribí eso, ¿qué hice?’, y ahora te das cuenta de que estuviste mal”, expuso.

Reflejo también de esa madurez es lo que se desea artísticamente, cuando ya casi llega a los 25 años de trabajo ininterrumpido entre televisión, teatro y radio.

“Estamos tan saturados de vacilón y uno como es actor y actriz, uno quiero buenos libretos, buenos personajes, que la gente te vea de otra manera. Lo mío es el teatro, amo el teatro, y me gusta entrar en una vida que no sea yo. Me gustaría seguir experimentando eso”, puntualizó.