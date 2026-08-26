Denise Quiñones, Marian Pabón y Luis Obed Velázquez se unen sobre las tablas para presentar “Eurídice según Eurídice”, de Alexander Wright. La puesta en escena, producida y dirigida por Edgardo Soto, estrenará el 18 de septiembre en la Sala Experimental Carlos Marichal del Centro de Bellas Artes de Santurce.

Luego de presentarse en Londres y Ciudad de México, “Eurídice según Eurídice” llega a Puerto Rico para contar la historia de Leni, o Eurídice, desde su infancia hasta los acontecimientos que la convertirían en leyenda. Esta vez, la conocida historia de Orfeo y Eurídice se presenta desde la perspectiva de ella.

PUBLICIDAD

La puesta en escena combina actuación, canto, baile y música en vivo para presentar una versión contemporánea de una historia que ha trascendido generaciones.

“Esta es una obra con la que cualquiera puede conectar porque habla de las relaciones, las decisiones que tomamos y las cosas que a veces quisiéramos hacer diferente. No tienes que conocer la historia de Orfeo y Eurídice para disfrutarla, porque tiene humor, música y situaciones muy humanas. Tenemos un elenco espectacular y una propuesta diferente que estoy seguro de que el público va a disfrutar”, expresó Soto.

La obra se presenta con música original de Phil Grainger, con traducción y adaptación de Antonio Vega y Ana Graham, y la música transcrita al español por Cristóbal MarYán.

Los boletos están a la venta en Ticketera, TicketCenter y la boletería del teatro.