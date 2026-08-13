El sábado 28 de noviembre llega al Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré de Santurce la producción “Maestra Vida — El Musical de Rubén Blades” una de las obras más ambiciosas y trascendentales de la música Latina.

Se trata de una “ópera salsa” concebida en 1980 por el cantautor panameño. Ese año, Fania Records publicó la obra completa de forma simultánea en dos discos de vinilo separados pero interconectados, “Maestra Vida Vol. 1” y “Maestra Vida Vol. 2”, rompiendo los esquemas del género al fusionar la salsa con música clásica, teatro y ritmos folclóricos como la plena, la bomba, la samba y la bossa nova, algo que ningún otro disco de salsa había intentado antes.

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La historia sigue a Carmelo Da Silva, un sastre de barrio, y a su esposa Manuela Pérez, una mujer digna y luchadora, a lo largo de toda una vida: el romance, la boda, el nacimiento de su hijo Ramiro, las luchas cotidianas del barrio, la vejez y, finalmente, la despedida, siempre bajo la mirada de “Vava” Quiñones, el dueño del bar que es testigo de todo. No es una colección de canciones sueltas, sino una narración completa y continua.

Desde su concepción original, Blades escribió la obra pensando en el teatro: con diálogos hablados, soliloquios cantados y una estructura de dos actos, al estilo de la ópera clásica y el musical de Broadway. Esa vocación escénica es precisamente lo que hoy permite llevarla a las tablas, con actores, cuerpo de baile y una orquesta en vivo dirigida por el maestro Roberto Delgado, quien encabeza la dirección musical de la producción e interpreta en escena la orquestación original de la obra.

Esta producción llega a Puerto Rico gracias a Alexandra Fuentes y de la mano de Planta Baja Productions, la compañía panameña detrás de los montajes oficiales de “Maestra Vida” en su país de origen, bajo la dirección ejecutiva de Augusto Yamir Posso Botello.

“Traer ‘Maestra Vida’ a Puerto Rico es traer una de las obras más importantes de la música latinoamericana a nuestro público, con el respeto y la producción de primer nivel que se merece”, indicó la productora.

La venta de boletos comienza mañana viernes 14 de agosto a través de ticketera.com y en la boletería del Centro de Bellas Artes.