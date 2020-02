No es una parodia del primer libro de la Biblia, ni algo similar. La mención de Adán y Eva se da en la búsqueda del punto de origen de los conflictos de pareja. La comedia para adultos Por culpa de Adán y Eva es un debate entre un hombre y una mujer, y las diferencias que se marcan en la convivencia.

“Esto es una guerra de los sexos y dentro de la trama nos planteamos si esto surge de ahora o si viene de tiempo atrás, y ahí es donde decimos ‘vamos a transportarnos al tiempo de Adán y Eva’”, detalló el actor y productor Raymond Gerena.

“Es solo el título, porque en un momento dado nos plantearemos si esas diferencias están desde el principio, si vienen desde el Edén”, agregó la actriz Wanda Sais.

Escrita y dirigida por los mismos Gerena y Sais, esta pieza no persigue una estructura de inicio a fin, sino se desarrolla en un formato de viñetas entrelazadas por rutinas individuales de stand up comedy. “Es una puesta interactiva, donde hacemos apartes y dramatizamos”, agregó Sais. “Es una pieza bien informal, bien divertida, no tenemos la menor duda de que el público se va a integrar de alguna manera”.

El orgasmo femenino y masculino será uno de los temas que calentará el debate que esta pareja de actores espera que trascienda de este fin de semana de celebración del amor y puedan llevarlo a distintos teatros de la Isla.

Las funciones comienzan este viernes, y el sábado en el Teatro Braulio Castillo en Bayamón, y el sábado, 22 de febrero, en el café teatro Proscenium (787-840-3315), en Ponce. Las personas que adquieran boletos para la primera función, recibirán un cupón para redimirlo por una copa de vino.

Los boletos para el Teatro Braulio Castillo se venden a través de Ticket Center.

“Esto es un show de jo..., para gente que quiera pasarla bien”, advirtió Gerena.