“Loyda” es la representación de la mujer brava, libre, pasional, que va a todas, pero sobre todas las cosas, va a ella. En ella conviven las divas de la música popular. Tiene el espíritu libre de Ednita Nazario, el pelo suelto de Gloria Trevi y de su boca lo que sale es pura serpiente mala de Olga Tañón.

“Es más grande que grande”, dice su creadora, la actriz Lourdes Quiñones, para quien “Loyda” es el desahogo a sus inquietudes musicales. “Hay gente que va al karaoke, pues yo hago ‘Loyda’, y nadie me puede quitar ese momento”, afirma la artista con la risa entre labios, reflejo del gusto que se está dando con esta próxima vuelta al teatro.

PUBLICIDAD

“Este personaje también me divierte porque tiene un humor físico que disfruto mucho trabajar. El chiste de ‘Loyda’ es cómo interpreta estas canciones, cómo se mueve, las coreografías que hace, las payasadas. Es un personaje que me permite sacar la payasería que llevo dentro, que es ese otro humor que no necesariamente está en el texto”, detalla Lourdes.

En esta ocasión la sacó de la gaveta porque no sabe cuál de las dos está más deseosa de reencontrarse con el público después de un año y medio de una actividad artística atípica a causa de la pandemia. “Al igual que ‘Loyda’, la actriz está loca de salir al escenario”.

Este personaje ha evolucionado dentro de la propuesta de Teatro Breve. Nació de una idea de la misma intérprete durante una reunión con los actores y actrices que conforman el grupo de comedia. Comenzó en un sketch del grupo, luego pasó a ser exclusiva de las “Noches de Jevas”, y ahora está cerca de tener su primer protagónico en el show de stand up comedy “Loyda en la noche”, que se presentará el 3, 4 y 5 de septiembre en el teatro Braulio Castillo en Bayamón.

La nueva “Loyda” está “limpia” después de tocar fondo con las drogas. Acaba de salir del detox que representó estar internada en el hogar “Las guerreras de Jesús”, donde conoció a sus dos nuevas coristas. Desde ese “cambio de vida”, volverá a defender la libertad, el amor, la independencia, la honestidad y la mentira, porque de alguna manera tiene que sostener sus aires de grandeza. Ella, en su “perrería”, también lleva el feminismo muy a su estilo y lo cuela entre canción y canción.

PUBLICIDAD

Loyda es como JLo, uno quitao’ y uno puesto, porque ella no pierde tiempo. Ella está muy buena, ella está muy rica, ella tiene a sus hombres en fila, pero en el fondo ella siempre está en búsqueda de este amor que se frustra” - Lourdes Quiñones, actriz, integrante de Teatro Breve

El público de “Loyda” es mayormente femenino. Ella es para sus pares el espejo donde se miran en temas del amor y sus matices. “Toda esa trayectoria del amor, desde el enchule, la dejada, el despecho, el re-enamoramiento, el amor ilícito, creo que ese es el lugar donde las mujeres se identifican, porque todas navegamos eso, y eso lo mantenemos oculto. Siempre las mujeres queremos dar una imagen de éxito y a lo mejor entre las amigas, entre la intimidad de con otra mujer, nos desahogamos si nos lo permitimos también, porque las mujeres la debilidad la vemos a veces como talón de aquiles”, expuso la artista.

Lourdes no actuará sola, la acompañarán las coristas, interpretadas por Yarimar López y Maurim Chiclana, talentos que se unen la estructura de Teatro Breve. “Estoy contenta por eso también, porque aunque trabajar con mis antiguas coristas, panas de ‘Noches de jevas’ es gustoso, también he descubierto nuevas jefas con quienes es muy gustoso trabajar”, agradeció.

Este stand-up comedy se presentará en el teatro Braulio Castillo en Bayamón en lugar del café teatro El Shorty en Santurce, debido a que el aire acondicionado de este espacio sede de Teatro Breve está dañado.

Los boletos para “Loyda en la noche” se venden a través de teatrobreve.com.