Cuando se critica desde las gradas, puede ser fácil. Pero cuando se cambian los roles, el juego es otro.

Luis A. Miranda pasó de ser el que criticaba a los analistas que en los últimos años cargan la discusión sobre el comportamiento del voto latino en Estados Unidos (EU) para comentar en primera persona sobre el mismo tema, apoyado en sus experiencias en el servicio público y comunitario en la ciudad de Nueva York.

El impulso para perpetuar sus reflexiones y análisis lo obtuvo de las conversaciones con sus amigos, quienes le lanzaron el reto de accionar sobre lo que había estado criticando por los pasados dos años.

“Me retan y me dicen, ‘Si tienes algo distinto que decir, algo que has aprendido a través de los últimos 45 años de estar en envuelto en la política y en la política partidista de la comunidad latina aquí (EU), escríbelo. No critiques a los que están escribiendo”, compartió sobre el génesis del libro “Incansable”, de la editorial Hachette.

La publicación recoge los dos mundos sobre los que habita el vegalteño: La política y la familia. Lo hace desde una narrativa en primera persona y en colaboración con el comunicador Richard Wolffe.

“Parte de mi trabajo, del que hablo en ‘Incansable’, es cómo crear la latinidad de comunidades que pueden ser un poco distintas, pero que ahora, en vez de ser cinco millones de boricuas, somos 62 millones de latinos en los Estados Unidos y el impacto político que tiene eso en el quehacer político de Nueva York”, expuso el padre del galardonado actor, compositor y dramaturgo Lin-Manuel Miranda.

El vegalteño, radicado en la Gran Manzana desde el 1974, opina que el voto latino será “crucial” en las próximas elecciones presidenciales, particularmente para el triunfo de los demócratas.

“Convencer a la mayoría latina que vote por el Partido Demócrata es crucial, porque los republicanos saben que ellos nunca van a ganar el voto latino, porque son muy retógradas y porque (Donald) Trump es un malvado que quiere ganar para hacer dos cosas: Utilizar su poder presidencial y castigar a aquellos que estuvieron en contra de él en los últimos cuatro años, y para darle recortes presupuestarios a los ricos”, señaló en su visita esta semana a la isla.

Para el triunfo demócrata, mencionó la necesidad de ganar los votos electorales en estados como Carolina del Norte, Georgia, Arizona, Michigan y Wisconsin.

“Los republicanos saben que ellos no van a ganar el voto latino, pero pueden conseguir los suficientes para que los demócratas no puedan ganar”, advirtió.

En el proceso de escribir, Miranda reconoció la importancia de su familia en su trayectoria en el servicio público y comunitario, especialmente la nueva dimensión que tuvo su labor a partir de la trascendencia del trabajo artístico de Lin-Manuel.

“Cuando llegas los 70 años, como ya yo estoy llegando en unos meses, empiezas a poner tu vida en perspectiva, y lo que el libro enseña y lo que entendí es que a lo mejor las familias latinas, no todas tienen a un Lin-Manuel, pero la esencia de nuestra familia es la esencia del espíritu de la famila latina”, expuso.

La publicación, con versiones en español e inglés, incluye aspectos personales, muchos de estos atados a su vida profesional. ( Vanessa Serra Díaz )

“¿Quién es mi familia? Una hija que trae mi esposa de una relación anterior. Un hijo que tenemos ambos. Un sobrino que terminamos criando. Una abuela que nos llevamos de Puerto Rico para que nos ayudara en la casa para poder nosotros terminar nuestros estudios y echar adelante, o sea que mi familia no es distinta a la familia latina. Es complicada, es messy, pero crea la próxima generación, que al final del día es lo que todos tratamos de hacer cuando llegamos a Estados Unidos”.

Algo que todos tenemos en común en mi familia es que las artes han cambiado nuestra realidad social y económica y por lo tanto, entendemos que dentro de todo lo que tenemos que hacer, tenemos que enfocarnos en esos muchachos talentosos de grupos minoritarios para que tengan los recursos y sean los próximos Lin-Manuel” - Luis A. Miranda, estratega político

“Incansable” sale al mercado literario el martes, 7 de mayo, con versiones en español e inglés (Relentless).