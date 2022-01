Para el laureado trompetista Luis “Perico” Ortiz estudiar en la Escuela Libre de Música de San Juan significó “todo”. Allí no solo diamantó su talento para la música, sino que formó su carácter.

“La Escuela Libre de Música lo que forma es gente, más allá de la música, forma gente, forma carácter y nuestro carácter como pueblo no puede ser atropellado”, afirmó el instrumentista, quien perteneció a la primera clase que se graduó del plantel en el 1966.

Las expresiones de Perico Ortiz se suman a las múltiples voces que están reaccionando al plan proyectado por el Departamento de Educación de cerrar 83 escuelas del sistema público en un plazo de cuatro años, incluidas escuelas especializadas como son la Escuela Superior Central de Artes Visuales y Escuela Julián E. Blanco, de ballet, en San Juan; Escuela José B. Barceló, de agricultura, en Adjuntas, y otras dos escuelas Libre de Música. Tal plan se desprende de una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) bajo el título “Educación planifica nueva ola de cierre de escuelas”.

El designado secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, cuyo nombramiento se discutirá hoy en el Senado, rechazó al CPI que la agencia contemple el cierre o la consolidación de más escuelas. En cambio dijo que Educación está “iniciando un proceso de consulta”.

Aunque no se establece específicamente cuáles de las escuelas Libre de Música se cerrarían, para el trompetista esta noticia no lo toma por sorpresa, pues dijo que por largo tiempo ha escuchado de las presuntas intenciones del Gobierno de vender el terreno de la Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini, ubicada en el 125 de la calle Carlos F. Chardón en San Juan.

“Creo que esto es una aberración, porque ya vengo oyendo hace unos cuantos años el propósito del Gobierno de querer obtener esos terrenos para sus conductas no correctas. No soy quien para juzgar, pero a viva voz se habla de reuniones a puertas cerradas para vender esos terrenos al ente privado”, puntualizó.

Perico Ortiz se expresó dispuesto a “dar la pelea” en defensa de la escuela, y sobre todo su intención es lograr que las artes sean cobijadas bajo la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

“Las artes no se tocan. En Puerto Rico siempre están atentando, quitándoles el oxígeno a los presupuestos, y entonces, ¿en qué quedamos? Pero sí se llenan la boca cuando algunos de nosotros los artistas, que somos los embajadores más importantes que tiene Puerto Rico, ganamos un galardón o le damos prestigio a nuestro País, y entonces nos llevan a un saloncito y nos dan un poquito de jugo y café para ellos lucir bien. No estoy diciendo que todos sean así, pero en su mayoría la búsqueda no es proteger las artes de Puerto Rico”.

Tommy Torres, cantautor y ganador de múltiples premios, incluido el Grammy, recordó a través de Twitter que fue en la Escuela Libre de Música donde nació su amor por lo que hace, y como él también Tego Calderón y Bernie Williams, a quienes recordó como otros egresados de la escuela.

“El arte aporta sanidad mental a la sociedad. Aporta sensibilidad y humanidad. No es un lujo, es una necesidad. Si quieren una sociedad regida solamente por el dinero y el bien de la economía… mal nos veo”, opinó a través de la red social.

La escuela libre de música fue nació mi amor por la música. Como yo hay muchos!! Incluyendo gente como mi hermano Tego Calderon, Bernie Williams y muchísimos otros artistas, productores y músicos que han puesto el nombre de la isla en alto. — Tommy Torres (@Tommy_Torres) January 16, 2022

Escuela Julián E. Blanco, única especializada en ballet

La Escuela Julián E. Blanco tiene más de 35 años formando bailarines y profesionales de las artes escénicas que actualmente se destacan en el plano local e internacional. Pero allí no solo los forman en ballet clásico, sino que quienes asisten a ese plantel, también completan los requisitos académicos básicos con unos resultados que ubican a la escuela en posiciones privilegiadas respecto a otras en la Isla, según detalló el profesor Andy Machin.

La mención de la escuela en el plan de cierre que se plantea, ya es motivo de preocupación dentro de la comunidad escolar, que actualmente sirve a cerca de una centena de estudiantes.

“El cierre de esta escuela implicaría la pérdida de un recurso educativo y profesional irremplazable para Puerto Rico, ya que atienda a una población específica, con unas necesidades educativas y económicas particulares. Nuestra escuela es la única institución en Puerto Rico que combina un currículo académico regular, de quinto a duodécimo grado, con otro currículo de ballet clásico de ocho niveles, o sea que los estudiantes obtienen ambas formaciones en el mismo plantel”, detalló el profesor de ballet clásico desde hace tres años.

La comunidad escolar, indicó Machin, reactivó un plan de manejo de crisis de cara a defender la escuela que durante la incumbencia de Ricardo Rosselló fue adoptada por la entonces primera dama, Beatriz, y se le hicieron mejoras a los salones de ballet, se pintó, más se le colocaron aires acondicionados en los salones.

“Las artes sensibilizan al ser humano, así que nosotros estamos más que unidos, más que nunca, y vamos a llevar el mensaje de que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y vamos a hacer lo que tengamos que hacer”, advirtió el artista del ballet clásico.

El diseñador escénico, José Manuel Díaz, se expresó, por su lado, en defensa de la Escuela Superior Central de Artes Visuales, que también se menciona en el plan de “consolidaciones” o “Plan maestro”, en formato digital, al que tuvo acceso el CPI.

Al igual que lo hizo Perico Ortiz, el profesional de las artes escénicas ironizó sobre cómo en el ámbito gubernamental -indistintamente de partidos políticos- surgen los homenajes cuando algún artista puertorriqueño alcanza un logro local o internacional, pero los recursos para la educación en bellas artes están constantemente limitados.

“Me cuesta creer que mi país no le dé valor a la Educación. Sin embargo, cuando alguno de los nuestros, producto de estas escuelas, gana un premio o algún reconocimiento, rápido vienen con proclamas y homenajes. El gobierno actual atenta con cerrar más escuelas incluidas las especializadas”, denunció antes de exhortar a firmar una petición digital para frenar el plan de cierre de escuelas del sistema público.

Otros talentos, entre una lista larguísima, que se formaron en las distintas escuelas especializadas son Camila y Mirna Marina Monclova, Wanda Sais, Humerto Ramírez, Charlie Sepúlveda, Mariana Quiles, Néstor Torres, Eyra Agüero y Raquel Vázquez Varela.