Es una invitación a descubrir la leona que existe en cada mujer, a reconocer esa fortaleza que la hace única y capaz de salir adelante más allá de toda circunstancia.

Desde infancia, las artistas mexicanas Angélica Aragón y Lupita Jones comenzaron a moldear el valor que implica ser mujer. Por eso, el mensaje de la pieza teatral “Las leonas”, a presentarse el próximo 23 de febrero a las 2:00 de la tarde en el Bellas Artes de Caguas (CBAC), resuena tanto en ellas. Promover la autovalía, el amor propio y la capacidad para superarse, es una práctica que disfrutan a plenitud.

PUBLICIDAD

“Vengo de una familia de mujeres muy aguerridas, muy adelantadas a su tiempo”, expuso con orgullo Angélica Aragón en el encuentro con Primera Hora en el recinto, tras admirar con embeleso las obras de arte del pintor puertorriqueño Antonio Martorell, instaladas en la estructura. “Desde lo que yo puedo observar en este momento, hacia atrás, mi abuela, por ejemplo, materna, decidió a los 50 años hacer una licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo estaba en la primaria y le dije ‘abuelita, no sea usted ridícula, ¿cómo va a estudiar con jóvenes de 20 años?’”, rememoró sobre quien se convirtió en uno de sus primeros modelos de determinación. “Hoy que tengo el título profesional de mi abuela enmarcado, con su foto ovalada y el sello de la universidad... ella se graduó a los 55, 56 años, me da una emoción porque claro, ese fue el aprendizaje, ¿no es cierto?, que lo más importante es el crecimiento, el mejorar cada día”, prosiguió la artista, quien hace el papel de la terapeuta “Diana Baglio” en la puesta en escena.

Su madre también contribuyó a crear esa visión que la condujo a darse a valer. “Trabajó desde los 17 años, completamente independiente”, detalló quien cuenta con poco más de cinco décadas en los escenarios. “Entonces, tiene uno esos ejemplos en la vida, y empieza uno a descubrir el mundo en la adolescencia, etcétera, y te das cuenta que no todas las familias son iguales, que no todas las mujeres tienen esas opciones y oportunidades, que no todas se han divorciado de los maridos que las maltratan”, reflexionó dentro del propósito de continuar impulsando la mentalidad de empoderamiento.

PUBLICIDAD

Una de las anécdotas que compartió se relaciona con un momento a sus 7 años cuando enfermó de hepatitis. “Tuve que estar recostada meses. Yo no me sentía enferma, realmente, simplemente, no me podía mover. A la señora del servicio en la casa de mi abuela le encomendaron que me atendiera, que dejara todas sus responsabilidades, para estar sentada conmigo para que no me moviera, ni siquiera al baño”, reveló. “Le dije yo, ‘bueno, vamos a jugar a la escuelita, yo soy la maestra, saca tu lápiz y te voy a dictar’. Yo estaba en primero de primaria. Y me dijo, es que no sé leer y escribir. Yo dije, ‘¿pero eres tonta, eres burra?, ¿por qué no?’. Nunca me imaginé que no había escuelas en esos pueblos, que no había oportunidad de que las niñas aprendieran a leer. Entonces, bueno, me dediqué en ese tiempo a enseñarle a leer, a esa edad”, manifestó con cierto asombro todavía. “Ahí entendí que había una gran, vamos a decir, necesidad de defender los derechos de las mujeres, primero, de establecer cuáles eran, y luego, de ser consecuente con eso”.

Lupita Jones también narró cómo fue creando su carácter mientras crecía. “Yo tengo cuatro hermanos y soy la única mujer. Entonces, en la casa las mujeres éramos mi mamá y yo, ¿no? Rodeadas de un ambiente muy masculino siempre, en el norte de México, que el hombre es así como todavía más recio, más macho”, describió. “Gracias a Dios, mis papás, y mi mamá principalmente, fue muy inteligente de no sobreprotegerme, de no caer en el ‘ay no, no, es la niña, esto porque es la niña’. Al contrario. Les digo siempre, cuando me dicen ‘ay, seguro eras la consentida’, yo digo ‘no, yo tenía que gritar más fuerte porque si no, no me oían en medio de los gritos de mis hermanos”, mencionó como ejemplo de la dinámica familiar. “Agradezco muchísimo a mis papás que no me haya sobreprotegido, que no me hayan hecho una mujer inútil, una mujer que no se sintiera capaz de enfrentar las cosas o de enfrentar a los hombres, y no por pelear, sino por también imponer mi posición y mi lugar”, aclaró la también Miss Universo 1991, quien por poco más de tres décadas se desempeñó como directora nacional de Miss Universo México. “Yo creo que eso, desde chiquita para mí, tiene mucho que ver con mi formación”.

PUBLICIDAD

Bajo la producción de Rosalis Torres, el elenco de la pieza teatral a presentarse en Puerto Rico lo completan las actrices Victoria Ruffo y Ana Patricia Rojo, y la comunicadora Mara Patricia Castañeda. Lupita Jones, quien da vida a “Miranda”, abunda sobre la referencia del título de la obra que estrenó el año pasado en México, y que ha recorrido incluso recintos de Estados Unidos.

“Son cuatro amigas que se conocen desde la escuela de toda la vida, que se ponen de acuerdo para ir a una terapia de grupo con la doctora ‘Diana Baglio’, que interpreta Angélica. Resulta que, a este grupo de amigas, cuando estaban en la escuela, les decían ‘las leonas’”, destacó en detalle sobre la historia. “Se hace mención a ciertas cualidades de las leonas como tal, como que son protectoras, que siempre están alertas, que cuidan de sus hijos, que nunca los dejan sin comer, o sea, se hace referencia a estas fortalezas o a estos valores con los que nos podemos identificar como mujeres”, expresó la también empresaria. “Siento que al final se logra un mensaje muy fuerte con eso, al retratar los valores de fortaleza que podemos tener como mujeres, con un animal tan poderoso como es la leona”. La también empresaria destaca la experiencia de formar parte del reparto.

“Es una gran oportunidad de compartir el escenario con grandes compañeras, con un mensaje muy poderoso y estupendo. Pero además, también te da la oportunidad de reflexionar con todo lo que comunicamos a través de la obra”, expuso, y resaltó la importancia de la empatía en el camino de la vida. “Valorar muchísimo lo que valemos y lo que significamos cada una de nosotras como mujeres a través de las experiencias de otras. No tenemos que necesariamente pasar por una situación complicada en específico para valorar lo que una mujer puede sentir, háblese de un proceso de violencia, de infidelidad, de traición, de tantas cosas que vivimos, de alguna enfermedad. Creo que no necesariamente tenemos que pasar por eso para poder respetar y valorar a nuestras amigas, a nuestras compañeras. Entonces, creo que esa parte de sororidad es algo que se comunica muy bien con esta obra”.

PUBLICIDAD

Angélica Aragón aplaude la certeza con la que se llevan los mensajes en el relato, que abarcan la relevancia de la resiliencia, de liberarse de culpas y soltar apegos. “Es escrita por un hombre, pero inspirada por una psicóloga, una terapeuta profesional francocanadiense que vive en México y a la que conocimos, una mujer muy informada, muy actualizada”, dijo. “El mensaje es muy puntual, muy contundente, muy necesario y muy bien recibido por el público porque entra muy suavecito”, adelantó sobre la trama, que también tiene sus momentos de humor.

“No es una obra didáctica. No es una obra regañona contra estos señores. Es más bien una obra muy divertida, muy amable, en la que la gente entra sin esperar que al final va a venir una consigna de ‘mírate a ti misma a ver cómo estás realmente’”. La actriz, además, resaltó la química con sus compañeras.

“Ha habido una armonía tan grande en el elenco, en el escenario, que eso también relaja al público, ¿no? Siente que estamos tan a gusto, tan contentas de estar haciendo lo que estamos haciendo. Entonces la gente sonríe”.

Lupita Jones aclaró que la obra, a su vez, va dirigida a hombres. “También se la pasan bien”, manifestó dentro de lo que ha observado en estos meses. “Se mueren de la risa porque decimos muchas cosas muy divertidas y jocosas también de los señores. Pero oyes las carcajadas”, afirmó complacida, y expresó que cuando surge la oportunidad, integran al público en la trama. “De repente hasta interactuamos con ciertas cositas, cuando sentimos que el público está abierto a ciertas cosas”, detalló. “Bromeamos mucho con ciertas situaciones. También los incluimos dentro de lo que estamos diciendo y se ríen mucho”.

Los boletos están disponibles a través de Ticketera y en la boletaría del CBAC.