El telón del Teatro Braulio Castillo volverá a subir este sábado para la apertura de la tercera edición del Festival de Teatro de la Mujer, cuya dedicatoria será a la actriz y educadora Luz María Rondón, quien ha destinado cerca de siete décadas de sus 91 años de edad a la gestión artística.

Es un reconocimiento que la intérprete de dramas y comedias recibe con emoción y agradecimiento, pues si algo mantiene presente es su compromiso y respeto hacia el público. Es una de las lecciones que no ha dejado de aplicar de quien fue uno de sus maestros, Leopoldo Santiago Lavandero.

“A través de los años he encontrado personas que creen que ser actor o actriz es como un vacilón, que eso lo puede hacer cualquiera. No. Es una profesión seria y es una profesión donde hay que tener el talento, que eso te lo da Dios, no te lo da nadie más, y hay que tener mucho respeto por el público”, puntualizó la artista desde el escenario del teatro donde honrarán su trayectoria.

Hay mucho desconocimiento y hay muchas personas que entran a los medios porque hicieron un chiste por el teléfono y ya creen que son actores y están equivocados, porque la actuación tiene unas reglas. Hay que seguir un patrón de enseñanza, no es cualquiera. Hay que tener el talento, que te lo da Papá Dios, y además de tener el talento tienes que tener una educación para utilizar ese talento” - Luz María Rondón, actriz y educadora

Vivaracha, como suele ser, Rondón celebra la existencia de este festival originado por mujeres, con piezas que igualmente abordan temáticas e historias desde una perspectiva femenina. No obstante, para ella la labor artística no tiene género.

“No debería enfantizarse tanto, porque este trabajo es lo mismo de un hombre que de una mujer. Lo importante es dominar la técnica y respetar bien el trabajo, porque el trabajo de teatro parece un juego, pero no lo es”, subrayó. “Hoy en día también he visto, a veces con mucha pena, que algunos están creyendo que lo están haciendo bien y están cometiendo unos disparates de la actuación horribles. Creo que se ha desvirtuado bastante lo que es un actor profesional”

Rondón no da su carrera por concluida, pero hace un tiempo decidió tomar un ritmo menos acelerado.

“Me he sentido agradecida de la vida y de hacer el trabajo que hago, y que a esta edad todavía lo puedo hacer. Estoy tratando de estar más quieta, por preferencia, no porque me sienta mal. Me han llamado y he dicho, ‘estoy descansando ahora’, porque todo tiene su tiempo y a esta edad ya es hora de que me quede quieta (ríe)”, compartió.

Algunos me dicen, “ay, tú dices la edad tan tranquila’, y les digo, ‘si quieres te la digo llorando’” - Luz María Rondón, artista

La dedicatoria a Luz María Rondón será parte del cierre del festival el domingo, 16 de junio.

La cartelera abrirá con la pieza “Victoria en mí”, de la compañía Agua, Sol y Sereno. Esta obra se presentará el 4 y 5 de mayo.

Continuará la oferta en escena con “Preñás sin censura”, producida por Corporación Teatro Latino, del 17 al 19 de mayo; “Las vaginas son ateas”, de Producciones Contraparte, del 24 al 26 de mayo; “Jugando a la pendeja”, de Corillo Eventos, del 31 de mayo al 2 de junio; “Mal educados”, de The Black Box Theater Workshop, del 7 al 9 de junio, y como pieza de cierre, “Hijos”, de Producciones Girasol, del 14 al 16 de junio.

Como parte de la celebración de los 40 años del Teatro Braulio Castillo y en celebración a las madres, se ofrecerá el espectáculo musical “Amor verdadero”, con el cantante José Juan Tañón Díaz, el sábado 11 de mayo. Este concierto es parte de una alianza con el Municipio de Bayamón y Empresas 4 Vientos.

Los boletos para las distintas obras están a la venta en Ticketera.