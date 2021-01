El Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico (MAC) anunció los proyectos que conforman la sexta edición de su programa de equidad cultural, el “MAC en el Barrio”, activo desde el 2014 en 26 comunidades de San Juan, Guaynabo, Cataño, Loíza y Ponce.

La edición 2020-2021 ha sido adaptada para asegurar su continuidad aún ante las complejidades que presentan la actividad sísmica que persiste en la zona suroeste del País y la pandemia, fenómenos que impactan directamente la calidad de vida y las condiciones de trabajo de nuestra clase artística, se estableció en comunicado de prensa.

El MAC ha concertado colaboraciones con decenas de artistas y entidades educativas, científicas, de derechos humanos y organizaciones de base comunitaria a los fines de apoderar a las comunidades con las que trabaja a través de prácticas artísticas multidisciplinarias que relacionan a residentes, artistas, educadores y ambientalistas, entre otros expertos profesionales. Para la edición 2020-2021 el MAC ha aunado esfuerzos con Para La Naturaleza, Estuario de la Bahía de San Juan, Escuela de Asuntos Ambientales de la Universidad Ana G. Méndez, Corredor del Yaguazo en Cataño, Albergue El Paraíso, Clínica Legal y Psicológica de la UPR, Guara-Bí, Coordinadora Paz para las Mujeres, La Goyco, Centro para la Reconstrucción del Hábitat y Hester Street, esta última con base en Nueva York.

Otro logro de esta edición lo es la expansión de la cartografía del “MAC en el Barrio” al municipio de Ponce y pueblos limítrofes; gestión que tiene origen en el llamado urgente de los residentes afectados por los temblores a los que el MAC ofrece servicios directos desde enero de 2020. La movida responde además, al interés del MAC de continuar descentralizando sus servicios y de brindar mayores oportunidades a artistas que se desarrollan y trabajan fuera el área metro.

Ponce

El primer encuentro del “MAC en el Barrio” de este año tendrá lugar el próximo sábado, 23 de enero en la comunidad de Villa del Carmen de Ponce, donde se celebrará una doble jornada artística y comunitaria. A las 4:00pm se llevará a cabo el primero de una serie de “Diálogos comunitarios” que será transmitido en directo por las plataformas de comunicación del MAC (Facebook Live y YouTube), dándole la oportunidad al público de conocer los retos que enfrenta la comunidad de Villa del Carmen y cómo el arte ha contribuido a construir capacidades creativas que han propiciado el desarrollo del bienestar físico y emocional de sus residentes y el imaginar nuevos futuros posibles. Participarán de este intercambio un grupo restringido de residentes, líderes comunitarios, artistas invitados y personal de la Clínica Legal y Psicológica, la Red Sísmica de Puerto Rico y el MAC. Ello como medida de prevención salubrista.

Ese mismo día, a las 7:00 p.m.,, se invita al público general al Complejo deportivo de Villa del Carmen para una proyección de gran escala al aire libre de los cortometrajes seleccionados para “Visionaje”. Esta es la primera convocatoria a cineastas del patio coordinada desde La 18-Unidad Audiovisual del MAC; programa que tiene como misión impulsar nuevas voces y contenido audiovisual y cinematográfico. Los proyectos fílmicos que estrenarán esa noche son: “Chimenea de muerte”, de Samara Pérez (Mayagüez), corto que narra la lucha de las comunidades del sur de Puerto Rico que exigen la prohibición, uso y depósito de cenizas tóxicas en terrenos aledaños a sus hogares; “Dos hombres atentos”, de Joserraúl Ortiz (San Germán), que se inspira en “La Tierra” del poeta nacional Juan Antonio Corretjer para narrar el decaimiento estructural de una residencia familiar que hoy todavía habitan su padre y su tío; y “Boquerón: El diseño del ocio”, de Alexander Wolfe (Ponce), que navega la nostalgia de un centro vacacional en el oeste y explora la evolución de los espacios públicos en Puerto Rico, representando una metáfora personal y nacional.

Los asistentes a esta actividad deberán llevar sus propias sillas, ya que la proyección ocurrirá en el área del césped del parque de pelota tomándose las debidas precauciones de distanciamiento físico. El uso de mascarillas será obligatorio en todo momento. Posteriormente “Visionaje” se presentará en Cabo Rojo y San Germán en fechas que serán anunciadas oportunamente.

La ampliación del MAC en el Barrio también ha supuesto cambios en su estructura organizacional con el reclutamiento de nuevo personal para su gerencia y coordinación. Se unen al equipo de trabajo Windy M. Cosme Rosario, museóloga e historiadora cultural como gerente del programa; y el artista y comunicador Welmo Romero Joseph y el gestor cultural con preparación en trabajo social, Donald Escudero, como coordinadores. El equipo complementa el trabajo curatorial del “MAC en el Barrio”, realizado por Marianne Ramírez Aponte, creadora del programa y directora ejecutiva y curadora en jefe del MAC, y Marina Reyes Franco, curadora del museo, y el trabajo de documentación de las distintas iniciativas realizado por La 18-Unidad Audiovisual del MAC, programa dirigido por la cineasta Glorimar Marrero Sánchez.

El MAC en el Barrio edición 2020-2021 es posible gracias al apoyo económico de la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario, el Instituto de Cultura Puertorriqueña, Filantropía Puerto Rico, Global Giving, Fondo Flamboyán Para Las Artes, The Andrew W. Mellon Foundation, National Endowment for the Arts y el Institute of Museum and Library Services.

Para más información sobre el programa puede escribir a [email protected] y [email protected]. El Museo de Arte Contemporáneo se encuentra ubicado en la Av. Ponce de León, esquina Av. RH Todd, Parada 18, Santurce.