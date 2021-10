La bailarina y performera puertorriqueña Merián Soto presenta “Todos mis muertos”, un performance que forma parte de “Novenario”, la nueva exhibición del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico (MAC) que expone la rica relación que abunda en el Caribe con el ritual, la solidaridad comunitaria y los retos de la auto-representación relacionados a las historias particulares de la región, incluyendo circunstancias traumáticas.

El performance se llevará a cabo este martes, Día de los Muertos, a las 7:00 pm en el Patio Interior del MAC, y contará con la colaboración de la artista multidisciplinaria Awilda Sterling, en la confección de un altar para muertos y vivos.

“Todos mis muertos” es un performance originalmente concebido por Soto en 1989. En aquella ocasión, el performance estuvo dedicado a la abuela de la artista, María Eulogia Pagán. Ella, quien era ciega cuando la artista la conoció, influyó la conceptualización del performance el cual precipita la entrada a una frecuencia de energía más allá de la cotidiana, para la performera y su audiencia. Desde esa primera intervención hace 32 años, el performance ha seguido presentándose en homenaje a la acumulación de muertes de maestras y otros seres queridos.

Ahora, relata la artista: “Dedico el performance del MAC a mi hermano Alex Soto, quien falleció el pasado mes de julio y también a los cientos de puertorriqueños que murieron de susto, tristeza, deshidratación, y falta de acceso a cuidados básicos como consecuencia del huracán María”.

Ese martes “Día de los Muertos” las salas de “Novenario” estarán abiertas de 1:00 a 7:00 pm. “Novenario” incluye obras de unos 35 artistas y establece un balance entre piezas de la colección permanente del MAC, un escogido entre arte pintado, trazado, fotografiado, tejido, esculpido, danzado, cantado y escrito partiendo de grandes eventos devastadores de los siglos 20 y 21. Además incluye dos comisiones artísticas creadas bajo el programa MAC en el Barrio desarrollado en comunidades de Santurce y Loíza. La exhibición tendrá una programación recurrente hasta finales de marzo 2022 que incluye seminarios para maestros, días familiares, paneles variados, lecturas de poesía, performance, entre otras actividades.

