Para el maestro de teatro Janfra D'Armas, enseñar artes escénicas va más allá de solo guiar al estudiante a descubrir el talento por personificar un personaje. Tiene la finalidad de canalizar emociones y que sirva de escape para sentirse mejor.

Dentro de su visión, lo que al inicio de la cuarentena impuesta por la crisis del COVID-19 comenzó con la intención de ocupar la mente de unos pocos estudiantes, con el paso de las semanas se convirtió en un taller que sobrepasa las 40 personas.

“Imparto clases de teatro en la escuela de Bellas Artes de San Germán, pero con esta situación de la pandemia obviamente están detenidas las cosas y, de repente, estudiantes y los amigos de algunos estudiantes me comenzaron a escribir y a llamar buscando algo que hacer, alguien con quien hablar”, relató el educador, quien utiliza la cuenta Tercera Llamada en Facebook para publicar los trabajos entregados una vez pasa por su trabajo de edición.

“Cómo estábamos tan activos en el teatro, todos me empezaron a comunicar en privado de diferentes situaciones de ansiedad y de estrés”, relató con preocupación Juan Francisco De Armas, quien especificó que su enfoque en el teatro es, precisamente, en dinámicas de manejo de emociones. “Trato de trabajar mucho en la inteligencia emocional”.

La tecnología ha servido de apoyo en su misión voluntaria de asignar sketches de comedia, dramas y hasta la interpretación de canciones.

“Empezó por Zoom, con videollamadas, y empezaron a conectarse diferentes personas, y se fue creando este movimiento”, recuerda el instructor, quien cuenta con estudiantes de cinco años de edad, “hasta adultos de 80 y pico”.

De un momento a otro, la carga de trabajo a nivel de videos entregados para editar comenzó a consumirle mucho tiempo, lo que no le molestó. “Me di cuenta al principio que se me pasaron las horas en mi casa, y no me di cuenta”, confesó con satisfacción por la labor que realiza.

“Con los chiquitines, hablo con los papás de ‘tengo este libreto para el nene, vamos a grabar esto con los diferentes temas’, y empecé a dirigirlos por videoconferencia”, manifestó complacido el maestro natural de Guayama, quien cuenta que incluso la familia entera se ha unido en varias de las asignaturas.

“Empecé a escribir con diferentes amigos, sketches, ideas para que se rompieran las rutinas. Los puse a que se maquillaran, que usaran ropa vieja para hacer vestuario. Incluso, empezaron a hacer utilería de cosas recicladas”, compartió el director de teatro, quien asigna “de acuerdo a lo que cada uno puede ofrecer, de su talento”.

Uno de los trabajos que más orgullo le provoca es la edición del vídeo de la canción Si tienes fe. “Es un tema de la película El príncipe de Egipto, y cuenta con las voces de 31 usuarios”, destacó, y expresó cuánto le satisface esta labor.

“El ver el cambio de muchos de ellos, a veces los papás cuando me lo dicen. Una mamá me llamó y me dijo ‘el nene me ha cambiado. Él sabe lo que está sucediendo, tiene temor que no puede salir, pero cuando empieza a trabajar en lo que tú le asignas, él cambia, y junto con los cambios de él yo siento que estoy cambiando’”, relató, y con la crisis actual, teme que en algunos se manifieste un comportamiento que pueda ser dañino.

“A veces con esta situación presionamos esos procesos de la mente y esas emociones, y damos paso a todas las negativas, y el teatro, las artes, unidos a lo que es la tecnología, pueden servir de válvula de escape para que el o la estudiante, el papá, el abuelo, salga un poquito de esa realidad que nos está afectando tanto”.

El maestro, quien compartió que para la crisis del huracán María en 2017 también hizo labor voluntaria a través del teatro, continúa dejando la puerta abierta para quienes se interesen en formar parte de este equipo.

“Esta iniciativa es para todo el que se nos quiera unir y el que se quiera comunicar de diferentes partes de Puerto Rico. Incluso, tengo una muchacha de Estados Unidos que canta y grabó con nosotros. El ofrecimiento es para todo el mundo”.