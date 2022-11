El joven Freddo Vega Ortiz se pensaba desde su pueblo en Salinas dentro del ámbito de la farándula. Sentía que el ambiente de la televisión y el teatro sería su destino. Lo que no sabía era cómo iba a llegar.

Encontrarse hace siete años sin un disfraz para una fiesta de Halloween se convirtió en su golpe de suerte. Se vistió de mujer, naciendo así la sinigual “Magda”, una mujer pueblerina, que exhibe su belleza lo mejor que puede y que para su intérprete es su sustento de vida.

La popularidad de “Magda” creció de las recomendaciones “boca a boca”, de los videos en las redes sociales y de una que otra controversia en la que se juzgó a su creador por vestirse de mujer para entretener. Ha sido un crecimiento constante, que el 2 de diciembre subirá otro escalón al llegar por primera vez el Teatro Braulio Castillo en Bayamón para comenzar una gira con el stand up comedy, “Siempre potra, nunca pony, morcilla edition”. Producido por Casa Productora, este show tiene tres funciones vendidas en ese teatro, y continuará el 10 de diciembre en el Centro de Bellas Artes en Humacao; el 17 en el Teatro Yagüez en Mayagüez; el 21 de enero en Bellas Artes en Santurce, y 28, en el Teatro Ideal en Yauco.

“¡Marrayo palta, llegué al teatro! Es algo que todavía no puedo creerlo, es una emoción, o sea es algo que siempre he soñado, toda mi vida, así que me lo estoy viviendo al máximo”, exclamó la pintoresca mujer, cuya personalidad chispeante se plasmará en cada detalle del show.

La esencia es lo que me ha llevado hasta donde estoy, así que no puedo abandonarla; voy a seguir siendo la misma loca, la misma esplayá, la misma señora que se cree fina, pero de fina muy poquito” - "Magda", personaje de Freddo Vega

El espectáculo está propuesto para ser una gran fiesta de Navidad, por lo que “Magda” invita al público que asista a llevar sus instrumentos musicales. “Este va a ser el parrandón más grande de la Navidad, pero lo más importante es una historia que voy a contar de una persona que encontró una morcilla y, ¿Dónde está la morcilla?”, adelantó del contenido de comedia sobre el que armará su rutina.

“Prácticamente va a ser un party donde se va a incluir en la totalidad al público, o sea que es un stand up en el que el público es parte fundamental del espectáculo”, reiteró la vivaracha mujer.

“Soy mucho más que ‘Magda’”

Este show se presentó como una posibilidad en un momento en que Freddo Vega, de 26 años, se encontraba atrapado en una “monotonía” con el personaje, de tener sus eventos privados los fines de semana, y el resto del tiempo, se le iba pensando en que hacer para potenciar aún más sus talentos. “Siempre he soñado con tener mi propio programa de televisión y sé que lo voy a lograr; no sé si es mañana, no sé si es el año que viene, no sé si me tome 5, 10, 15, 20 años, pero sé que lo voy a lograr, así que mis proyecciones con ‘Magda’ son bien grandes y mis proyecciones como Freddo son también bien grandes, porque soy mucho más que ‘Magda’”, afirmó.

‘Magda’ no tiene el talento, porque ‘Magda’ es un personaje, el talento es mío, así que yo quiero proyectar eso ahora y buscar la manera de visibilizar lo que es Freddo, porque tengo mucho por ofrecer” - Freddo Vega, intérprete de comedia

El público seguidor de “Magda” está compuesto mayormente por mujeres, por lo que el intérprete procura no ridiculizar al género femenino ni en su físico ni en su discurso o contenido. No obstante, las críticas negativas no le han faltado en algunas instancias.

“Aunque esas cosas negativas me han dolido, las he transformado y han sido cosas bien positivas, porque me han ayudado a que más personas me conozcan. Pero más allá de eso, me han ayudado a educar, no tan solo a jóvenes que quizás tienen miedo a salir (revelar su orientación sexual) y a enfrentarse a su realidad, sino a padres que no aceptan a sus hijos y quizás mi ejemplo los ayude, así que para mí eso ha sido lo más bonito que he enfrentado, porque al sol de hoy me encuentro madres y padres que me dicen, ‘yo no aceptaba a mi hijo, porque lo veía afeminado, o porque mi hijo me contó que le gustaban las personas del mismo sexo, o que mi hija me dijo que le gustaban las nenas, pero gracias a ti y a todo lo que has vivido, que los has plasmado tal cual en las redes sociales, me has abierto la cabeza y me he dado cuenta que las personas como tú o como mis hijos, no son monstruos ni están enfermos, es que simplemente aman a una persona del mismo sexo”,

La mayor lección de “Magda” a su gestor ha sido comprobar que se puede hacer mucho con poco. Es una lección que tiene raíz en la crianza de Freddo Vega y que él la extiende cada Navidad con el proyecto de llevar regalos, música y alegría a la grey infantil de su pueblo, Salinas.

“Desde que era chiquitito mi familia me ha enseñado que lo que hay, hay que compartirlo con todo el mundo. Mi mamá es vivo ejemplo de eso, porque la casa de mi abuela, donde vivíamos todos, era la plaza pública del barrio. Entonces mami, un saco de papas, las picaba bien finitas, porque tenía que darle para todos mis amigos y éramos como 10; un pote de salchichas, las cortaba por la mitad, porque tenía que darnos para todos, así que ese ejemplo me ha ayudado mucho para que en todos los lugares o momentos en que estoy en mi vida, tengo que compartirlos, así que ese es el proyecto que más me llena y representa lo que soy, llevar de lo que tengo, a los demás”, expresó.

Esta Navidad espera llevar regalos a la niñez de la zona montañosa y costa de Salinas, su pueblo. ( Suministrada )

“Alegría pa’ mi barrio V” espera impactar a la niñez residente en la zona montañosa de Salinas, pero también “los de la costa, que fueron lo más afectados por el huracán Fiona”. La fecha se plantea para la misma semana de Navidad, pero es algo que Fredo Vega está discutiendo con el Municipio. Quien desee hacer una aportación para la compra de regalos, puede hacerlo vía ATH Móvil al 590-5838 o a través de PayPal: freddo.magda@gmail.com.