Por algún tiempo la comediante Judith González quiso que el público apostara a su talento más allá del personaje de la cubana “Magdalena ‘La Pelúa’”. Pero el buen trabajo realizado con esa interpretación es más fuerte que su deseo, más aún, está siendo su rescate después de la depresión que sufrió tras perder el empleo en una emisora de radio en medio de la pandemia.

“‘Magdalena’ atrapó toda mi carrera”, afirmó la artista cubana en entrevista telefónica. “La gente quiere ver a ‘Magdalena’ todo el tiempo. Llego a los lugares a pedir trabajo y la gente me dice, ‘Pero queremos a ‘Magdalena’. Entonces, fue la gente, mi público, la gente que me sigue, ellos me levantaron de tanta depresión”.

Tras quedar desempleada, González se aisló y con el tiempo retomó sus redes sociales. Entonces se topó con el interés de sus seguidores sobre el personaje y poco a poco comenzó a publicar memorias y a recibir los comentarios de la audiencia hasta encontrarse de nuevo dándole vida a la pintoresca “Magdalena Pérez de Corcho”.

“Yo sentía que no los podía decepcionar, que no puedo desaparecer a ‘Magdalena’, que la gente la quiere seguir”, valoró.

En su vuelta al personaje, recibió la invitación de la firma productora De la Vega Events para montar un show de stand up comedy que presentará este sábado, a las 9:00 p.m. (hora local), a través de delavegalive.com. Será un espectáculo completamente en directo, en el que la mujer natural de Bollo Manso hará un recorrido por sus vivencias, sus romances, su familia, y por supuesto, sus anécdotas durante el aislamiento pandémico.

“Creo que toda mi gente se va sentir identificada, porque creo que mi verdad y mi realidad no está lejos de la realidad de todo el mundo y creo que eso es lo importante, que la gente me vea y diga, ‘Mira tú, ella está contando exactamente lo que a mí me pasó', porque cuando te pones a contar lo que has vivido, cuánta gente no encuentras que te dice, ‘A mí me pasó lo mismo’, es retroalimentarnos, que ellos entiendan que a este personaje y a esta actriz que lo interpreta, le ha tocado vivir lo mismo que a ellos”, adelantó del contenido del show.

Las personas que adquieran el boleto por $10 tendrán un periodo de 24 horas para verlo.

A la par con este montaje, González está en la búsqueda de patrocinadores para una serie que le creó a “Magdalena” y sobre la que tiene sus esperanzas para este año.

“Ella sería la empleada de una familia, porque quiero buscarle un lugar a ‘Magdalena’. He pasado por diferentes shows, pero todos se van acabando, dependo siempre de una producción, dependo siempre de que alguien decida si estoy o no, entonces por eso dije, ‘Tengo que buscarle un lugarcito a ‘Magdalena’, creo que tiene muchas cosas que decir”.