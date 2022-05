Marian Pabón deja la comedia a un lado para usar todos sus recursos como dramaturga y actriz en una pieza que mucho tiene que ver con sus memorias de una relación que la marcó por el maltrato emocional.

“Éter”, escrita por la propia actriz, estrena a las 8pm de este jueves, en el Teatro Victoria Espinosa en Santurce, como parte del Festival de Teatro Puertorriqueño e Internacional del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP). La acompaña en escena el actor Julio Ramos, quien también funge como director.

Ambos forman un matrimonio. “Sole” (Pabón) ha dedicado su vida al cuidado del hogar y de su esposo “Azel” (Ramos) , quien es parapléjico y también es su victimario.

La trama se desarrolla en un día común en la vida de “Sole” y “Azael”, y mientras ella atiende las necesidades de su esposo, van y vienen los recuerdos trágicos de cómo él la fue separando de su familia, de sus amistades, de sus sueños, hasta sumergirla en un patrón de violencia psicológica y física hasta quebrarle la autoestima.

“A mí me tocó el maltrato psicológico con una de mis parejas y lo que duró fue año y medio, pero fuerte”, compartió la artista. “Yo tuve que llamar a mi papá y a mi hermana para que me sacaran de la casa, porque llega un momento en que no tienes ningún tipo de autoestima, te pisotean de tal manera que crees todo lo que te está diciendo esta persona, y en mi caso él me decía todas las cosas negativas que me podían pasar, que si no era buena actriz, que si no cantaba, que si era fea, que no servía, que para lo único que servía era para tal cosa y tal cosa, y a mí me tomó un tiempo, que tuve que estar con psicólogos y todo, para poder salir de ese boquete”.

Marian Pabón y Julio Ramos estelarizan la pieza. ( Suministrada / Javier Del Valle )

Marian escribió la historia desde sus vivencias y también tomando aquellos relatos que pudo recoger de otras mujeres víctimas de maltrato físico.

“Casi siempre, cuando escribo, me sirve de catarsis, me sirve para sacármelo del sistema, porque incluso en mis stand up meto cosas que me hiceron llorar; las uso como un punch line y funcionan como rutinas, pero me han hecho llorar. En momentos he sufrido muchísimo, pero este tipo de cosas, para mí es canalizarlo de otra manera”.

Es también una de las pocas oportunidades que tiene en la actualidad de desdoblarse en una producción dramática. “Siempre me gusta buscar una que otra cosa donde pueda aportar algo porque yo soy actriz, yo no soy comediante”.

“Éter” sube a escena con una música original de Brenda Hopkins; diseño de luces de Jorge Ramírez; regiduría y codirección de Edgardo Soto; fotografía de Javier del Valle; trabajo de promoción y redes de Andrés Santiago, y en la producción, De la Legua Inc..

Las funciones serán desde este jueves 12 de mayo hasta el domingo 15. Boletos a la venta en: https://marianpabon.com/. Información adicional al 787-303-0334.