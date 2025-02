La actriz Marian Pabón continúa desahogando el sube y baja de emociones que le causó el diagnóstico de cáncer de seno como mejor lo sabe hacer: Desde el humor, y el domingo 9 de marzo, a las 4:00 pm, en Bellas Artes de Caguas (BAC), lo hará con la presentación de su más reciente show de stand up comedy, “Más fuerte que nunca”.

La experimentada artista compartirá con el público todo lo vivido desde que supo de la enfermedad y eso incluye el apoyo de la hija, de las amigas, de su pareja y de tantas personas desconocidas que le siguen expresando su cariño y deseos de sanidad. Lo hace con su talento extraordinario para la comedia, pero también cuela algo de drama.

“Para mí este stand up me ha servido de catarsis, es un desahogo el contar el proceso de una forma jocosa”, dijo la intérprete mediante comunicación escrita. “De cierta manera, me ayuda a soltar toda la tensión y ansiedad que me provocó esta enfermedad”, sostuvo quien en el 2023 recibió un diagnóstico de cáncer de seno HER2K.

Marian Pabón no ha tenido secretos para el público, ha sido así a lo largo de su amplia trayectoria artística y esta vez no es la excepción.

“Si al decir lo que me pasa, ayudo a alguien, ya sea porque va a hacerse un chequeo o por el simple hecho de que no se sienta solo o sola, que entienda que hay otras personas pasando por lo mismo y todos somos una familia, entonces vale la pena hacerlo público”, puntualizó la actriz.

Dirigido por Julio Ramos, este show incluye contenido audiovisual, así como una sorpresa musical.

Los boletos para esta función de “Más fuerte que nunca” están disponibles en Ticketera.