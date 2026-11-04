La reconocida actriz Marian Pabón subirá a escena junto con una nueva generación de talentos del teatro musical puertorriqueño a través de la pieza “Spelling Bee: La Comedia Musical”. Bajo la dirección de Edgardo Soto, la producción se presentará del 13 al 15 de noviembre en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

El musical presenta una peculiar competencia de deletreo “en la que seis estudiantes harán todo lo posible por convertirse en campeones. Entre las ocurrencias de los participantes y las dificultades de la competencia, el musical apuesta por el humor y la interacción con el público, que también tendrá la oportunidad de subir al escenario y participar en el concurso”, detalla el comunicado de prensa, que destaca que la puesta en escena será presentada por Edgardo Soto Company y Joy111 Foundation.

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Además de Marian Pabón, el elenco cuenta con las actuaciones de Edgardo Soto, Yarel Padilla, Eva Kristal Nieves, Adrián Talledo, Neysha Lee Morales, Adrián Seijo, Joseph Centeno y Aliés Muñoz. “La producción apuesta por el talento emergente del país, brindándole la oportunidad de compartir escena con figuras de amplia trayectoria en el teatro puertorriqueño”, afirma la nota de prensa sobre la pieza cuya versión de Broadway de 2005 ganó de dos premios Tony.

“Tenemos un elenco con muchísimo talento y nos entusiasma poder reunir a jóvenes que vienen haciendo un gran trabajo en el teatro musical con figuras como Marian Pabón. Spelling Bee es una comedia muy divertida, pero también tiene una historia con la que todos podemos identificarnos. Queremos que el público venga a reírse y a disfrutar de una experiencia diferente”, expresó Edgardo Soto, director de la producción, mediante declaraciones escritas.

Durante las funciones, personas del público serán invitadas a integrarse a la competencia junto a los actores, dando paso a momentos de improvisación que ni el elenco podrá anticipar, derivando en que cada función sea diferente.

A su vez, la historia aborda “las presiones que enfrentan los niños por cumplir con las expectativas de los demás, el miedo a equivocarse y la importancia de entender que no siempre hay que ganar para sentirse orgulloso de uno mismo”.

Los boletos están disponibles en Ticketera y tcpr.com.