Lo que jamás pensó decir, se realizó: La menopausia, etapa que lleva como la peor de su vida, la ha salvado durante la pandemia. No es que la actriz Marian Pabón haya hecho las paces con ese proceso de recesión hormonal, sino que las ganancias que obtuvo durante las múltiples funciones del pasado show “Soy menopáusica y qué”, le han permitido mantenerse a flote a pesar de la inactividad artística desde el pasado año.

“Lo peor que me ha pasado en la vida, que es la menopausia, que me destruyó por completo, pues el stand up me salvó, porque hicimos tantas funciones y tantos shows, que he vivido de lo que ahorré de la menopausia. Tengo que dar gracias a Dios por eso, que la peor cosa que me ha pasado me salvó por otro lado”, compartió la artista.

La pandemia del COVID-19 ha sido alimento para nutrir la creatividad, y ahora presenta un nuevo espectáculo de stand up comedy -en formato virtual- que ha llamado “Estar sola en la pandemia está cañón”. Es una producción entretenida y apta para el público desde los 12 años de edad.

Bajo la dirección de Julio Ramos, Pabón abordará las nuevas experiencias de higiene y cambios en las rutinas de hacer compras y de relacionarse con otras personas, entre otros, pero desde la perspectiva de una mujer sola, que hace apenas dos meses comenzó a convivir con un perro, Rocket.

“Hablo de lo difícil que es estar sola en la pandemia, que no es lo mismo uno estar acompañado a estar solo. Imagino que la gente que tiene hijos y marido están deseando estar solos en la pandemia, pero no saben lo que es eso”, adelantó sobre el contenido inédito que grabó desde el restaurante Ibérico en Ballajá ante un público reducido. “Empiezo a contar cuentos que sé que todo el mundo se identifica, como las compras, el cocinar, las tantas veces que uno se baña, y es lo que pasamos todos en la pandemia, pero a través de los ojos míos, que estoy sola en mi casa, que no tengo con quien hablar, que termino hablándole a cosas y que vuelvo loca a la familia”, agregó la comediante sin ignorar que, entre tantas vivencias, también ha experimentado la depresión.

“Me he sentado a llorar, porque con la pandemia a mí me ha dado depresión heavy. Ahora el perrito me ha ayudado bastante”, expresó para seguido mencionar que una de las cosas que más le ha dolido es no poder ver a su hija Ivana (residente de Nueva York) ya por casi un año.

“Estar sola en la pandemia está cañón” se presentará el domingo, 24 de enero, desde las 8:00 p.m., por la plataforma: marianpabon.com. La transmisión estará disponible para el acceso no solamente de usuarios locales, sino de fuera de Puerto Rico.

El costo por boleto es $13.35, y eso incluye el cargo por servicio e IVU.

Luego de este estreno, Pabón se prepara para entrar a una “burbuja” para el rodaje de una película que se realizará localmente a finales de febrero. Sobre este proyecto aún no está autorizada a ofrecer detalles.

“Hay que movernos, porque no podemos seguir en estas”, puntualizó sobre la necesidad que tanto ella, como sus colegas artistas, tienen de volver a trabajar.