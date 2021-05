No hay una foto de la infancia o de la adolescencia de Marian Pabón y Lily García en la que no aparezcan juntas. Ellas, básicamente, compartieron la cuna, dejaron los pañales al mismo tiempo, comenzaron a caminar en el mismo mes y así continuaron hasta graduarse de cuarto año de escuela superior. Probablemente desfilaron una detrás de la otra, porque Marian, por ser más alta, siempre iba detrás de Lily.

Es una relación tan unida que trasciende el simple vínculo de primas hermanas. Lo de ellas es un amor profundo que las ha llevado a compartir muchas de las etapas de la vida de forma simultánea. Apenas se llevan un mes de diferencia en edad. Ahora, ¿quién es mayor que la otra? Eso es parte del montón de anécdotas y confesiones que compartirán este domingo, desde las 8:00 p.m., en el stand up comedy “Las primas se exprimen”.

“Lily es mi mano derecha, siempre lo ha sido”, afirma la actriz. “Nosotras desde que tenemos el poder de razonar en la vida, Lily siempre ha estado; ver mi vida sin que Lily esté en algún momento, no sé cómo sería. Sería algo extraño, porque hemos estado siempre juntas”.

Lilly, además de los roles artísticos, se destaca como coach de vida y tanatóloga, y todas esas herramientas de conocimiento las usa constantemente para inyectarle optimismo a la prima. “Tenemos las mismas familias, las mismas amistades, aunque ella se ha movido en la actuación toda la vida y yo no, estamos en el mismo medio. Nuestros padres (Tino García y Mario Pabón), ambos fueron actores, tenemos tantas cosas en común, sin embargo somos un universo completamente aparte”, dice la motivadora por videoconferencia desde Tampa, en Florida.

Dentro de lo distintas que puedan ser, el amor por la familia y el afán por el trabajo son dos realidades que las unen.

“Nuestra diferencia grande es que Lily tiene mucha paz, es muy positiva, para ella todo es bonito y si no es bonito, lo trabaja para que sea bonito. Yo soy negativa. Todo es problema. ‘Esto no se me va a dar’. Soy perfeccionista al extremo conmigo misma. Yo me maltrato yo. Ella es todo lo contrario, en ese sentido, cuando ella está muy arriba, yo le doy un poco de ground con mi negatividad y ella me da un poco de positivismo, dentro de lo que ella habla, y me sube”, comparte la artista, también por videoconferencia, pero desde su vehículo, porque si algo también la identifica, es que siempre está en movimiento.

“Las primas se exprimen” lo escribieron juntas y lo grabaron recientemente en el restaurante Rincón Ibérico, en el Viejo San Juan. Ante un público limitado, seguiendo los protocolos de prevención del Covid-19, cada una revisó su vida al lado de la otra, y para no dejar espacio a las dudas, se encargaron de reproducir fotografías para sostener cada palabra dicha.

“Estamos desde la cuna en adelante”, anticipa Lily.

Los boletos de acceso se adquieren a través del portal PRticket.com, y luego el show se presentará desde la página: www.marianpabon.com.