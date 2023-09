La actriz Marian Pabón siempre ha contado con el apoyo incondicional de su familia y de sus amistades, pero las luchas que le ha planteado la vida las ha dado sola. Ha batallado llevando a su hija Ivana de la mano para darle lo mejor que le haya podido dar.

“Toda mi vida he batallado sola”, compartió. “He tenido a mi familia, que siempre me ha baqueado, pero yo con mi hija al lado he batallado para que tuviera los mejores estudios, la mejor educación, para que mi hija sea la mujer maravillosa que es, que es una mujer espectacular, es una maravilla, y lo he hecho sola”, reiteró sin olvidar la ayuda que ha tenido de su mamá, de sus hermanos, de su prima Lily García y de sus amigos, que son también su familia: Jorge Castro, René Monclova, Cristina Soler, Suzette Bacó y Julio Ramos. A este batallón se sumó hace un año un compañero de vida que está siendo su mejor sostén en este proceso.

Por eso cuando conoció su diagnóstico de cáncer de seno (Her2K) tuvo preocupación por ella, pero mucho más por su hija. El pasado mayo ambas bailaron como niñas en la boda de Ivana y semanas después le tocó decirle que los dos quistes que le encontraron en el seno izquierdo resultaron positivos.

“A mí me duele y me da pena, porque Ivana y yo somos muy unidas. Ivana es mi vida, en realidad yo vivo para ella, y acaba de tener una boda tan bonita y tan feliz, entonces darle a ella por la cabeza con esto, pues es lo que a mí me destruye en realidad”, expresó profundamente emocionada. “Yo sé que me voy a curar y voy pa’ lante, pero es cómo manejarlo con ella, cómo ella puede seguir adelante y cómo puede no estar viviendo al lado mío, porque su trabajo está afuera (Estados Unidos)”.

La artista conoció de su enfermedad hace cerca de tres meses, luego de palparse una bolita en el seno izquierdo. En ese momento estaba en medio de la filmación de una película y de los ensayos para la comedia “Desvestidas”. Inmediatamente se comunicó con su ginecóloga, María Bonnin, y de ahí llegó a la radióloga Mayra Maldonado, del Vida Imaging & Breast Cancer, y finalmente al oncólogo Báez Vallecillo, quien le detalló el tipo de cáncer y el tratamiento recomendado a base quimioterapias y anticuerpos por un periodo de un año.

Cuando uno va cumpliendo años en la vida, siempre a uno le dicen, ‘tienes que disfrutarte cada momento, cada momento, porque uno nunca sabe lo que puede pasar’. Esto quizás me ha obligado a escuchar más, porque yo vivo la vida a prisa, vivo rápido” - Marian Pabón, actriz

A su hija se lo comunicó casi de inmediato, temiendo que algo se fuera a filtrar por las redes sociales. Ivana se quebró con la noticia y poco después llegó a la Isla. La acompañó a los médicos y al saber ambas que es un cáncer que aunque agresivo es curable sintieron un alivio.

La intérprete ya tomó la primera quimioterapia, la más fuerte de las siete a ocho que le suministrarán, porque fue doble, y hasta el momento lo más severo ha sido la acidez estomacal que le causa, porque ella padece de gastritis. “Me ataca el sistema digestivo... Todo me sabe mal, me sabe todo a vinagre, no tengo apetito”, dijo a quien el cáncer la tocó de cerca primero a través de su hermana.

Sabe que se le caerá el pelo y se anticipó y se lo recortó. “No tengo rollo con eso”, manifestó. “Lo que quiero es salir de este proceso, salir de la quimio, salir airosa y poder tocar la campana esa y decir, ‘Me curé y se me quitó', y para Ivana, ella tiene esa seguridad ya, porque yo se lo dije. Yo voy a estar bien”.

El cáncer la sorprende en un momento en que la madre está encamada y comienza a perder la memoria a causa de la demencia senil y no poder estar tan presente en su cuidado como hasta hace poco también la sacude emocionalmente.

Su mamá la vio actuar por última vez el año pasado cuando se presentó, precisamente, en “Paseando a Miss Daisy” (Alfred Uhry), la pieza con la que regresará a escena el viernes, 6 de octubre, a la Sala Experimental del Centro de Bellas Artes en Santurce.

“Esta pieza, que es una pieza maravillosa, me toca un poco, porque me toca de cerca por mi mamá; obviamente, el personaje de ‘Miss Daisy’ empieza a los 73 y termina a los 97 años, y me toca un poco el proceso de ver cómo la vida se va apagando y lo veo en mi mamá”, compartió, para seguido resaltar el compañerismo del resto del elenco: Willie Denton y Jimmy Navarro.

Independientemente de la conmoción que le pueda causar volver a estar frente al público en vivo, eso es lo que quiere hacer, pues el trabajo actoral siempre ha sido para ella, una terapia, un salvavidas.

No sé cómo contestar por la ayuda que me quieren brindar; el pueblo, no tengo idea de cómo repagar el amor y el deseo, y la gente orando y deseándome cosas maravillosas, y diciéndome que voy a estar bien, pero toda mi vida lo he hecho sola. Entonces ha llegado un momento en que me cuesta recibir, porque no sé, a mí me gusta dar y siempre he dado, y mis amistaddes me dicen, ‘Tienes que aprender a recibir’, y parece que ha llegado el momento en que tengo que aprender a recibir” - Marian Pabón, artista

“Sé que cuando vaya a hacer la pieza me va a tocar recibir todo esto, porque son muchos sentimientos, pero estoy haciendo lo que me hacer ser feliz”, puntualizó.