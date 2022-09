La caballerosidad, su lado detallista y la sazón en la cocina son varias de las cualidades que conquistaron a la empresaria Maripily Rivera por parte de su nuevo amor.

Con la felicidad muy presente, presume con una amplia sonrisa sentirse afortunada de darse una nueva oportunidad en esta faceta con José Javier Carrasquillo, natural de Carolina.

“Llevaba años y medio soltera, disfrutándome la vida, sanando mi corazón, porque mi última relación fue una relación bastante fuerte. Viví lo que es el maltrato físico. Busqué ayuda. Lo superé. Quise estar un tiempo sola porque no estaba preparada para una relación. Quise darme mi tiempo, mi espacio, que nunca me había dado un tiempo sola. Me concentré en mí, en darme cariño. Analicé cosas en mi vida que había que mejorar”, confesó la empresaria, quien protagoniza la comedia teatral Maripily y sus 2 maridos, que estrenará el 17 septiembre en el Centro de Bellas Artes de Santurce, y se presentará en varios teatros en la Isla.

“Hasta que llega a esta persona a mi vida. Hace un tiempo que nos conocemos y llevo una relación bastante seria con él. Por lo menos hasta el día de hoy complementa lo que es mi vida, lo que yo hago, lo que yo quiero de ahora en adelante. Me transmite mucha paz, respeta mi trabajo, que para mí es muy importante. Respeta a mi familia, a mi hijo, sobre todas las cosas, porque ante todo yo soy madre, primeramente, después soy empresaria, artista y todos los papeles que tiene Maripily en esta vida”.

El hecho de que su enamorado sea de su mismo país abona a la conexión que experimenta. “Entiendo que es mejor tú enamorarte de alguien que sea de tu misma cultura, que pueda entender por qué nosotros somos tan alegres, actuamos de tal manera, nos gustan las fiestas, nuestra comida, porque he tenido parejas de otras culturas y siempre terminamos peleando por la diferencia cultural”, comparó sobre la dinámica con Carrasquillo, quien trabaja en el campo de la seguridad privada, según reveló.

Maripily, quien se mudó de regreso a Puerto Rico luego de 16 años en Miami, Florida, prosiguió enumerando ilusionada los aspectos que los unen. “Tenemos muchas cosas en común. Somos geminianos los dos. Yo cumplo el 10 de junio y él cumple el 15. Él tiene un varón de 21 años. Yo tengo el mío de 21. Él es divorciado. Yo también. Nos unen muchas cosas y nos ha mantenido a llevar la relación bonita que tenemos ahora”, dijo. “Cocina espectacular. El amor entra por la cocina. Él me enamoro por su sazón, además de que tiene una personalidad única. Es un hombre que tiene mucho detalle, caballerosidad. Me da mi lugar, mi respeto como dama, que para mí eso es importante”.

Con sus “dos esposos”

Regresar al teatro luego de cinco años en pausa, tras su participación en la puesta en escena Malas, contribuye a su alegría. “Fue una experiencia espectacular para mí. Yo no soy actriz, se lo digo a todo el mundo. Yo estoy aprendiendo lo que es envolverme en un papel de actriz. Simplemente me gusta retarme como mujer, hacer cosas diferentes en mi vida, y que se apunten experiencias bonitas en lo que es el campo de la televisión y el teatro”.

Ahora se prepara junto a los actores dominicanos Tony Pascual, Fausto Mata y Aquiles Correa para su papel en la comedia Maripily y sus 2 maridos.

“Ella está casada con dos hombres a la vez. Uno es un médico (Pascual) y el otro es cantante (Correa). Ninguno sabe que está casada con el otro. Al final de la comedia, se descubren muchas cosas que no puedo decir”, afirmó entre risas. “Estoy acompañada de estos comediantes bastante famosos, y yo encantada”, resaltó. Además de la función en el CBA, la comedia se presentará el 24 de septiembre en el Teatro Ernesto Ramos Antonini (Barceloneta), el 1 de octubre en el Centro de Bellas Artes de Humacao, y el 3 de diciembre en el Teatro Yagüez (Mayagüez). Ivonne Arriaga y Joealis Filippetti forman parte del elenco.

“Los ensayos han sido intensos, de casi cuatro, cinco horas todas las semanas, tanto con las actrices que estoy compartiendo. No ha sido nada fácil porque hacer un papel principal y hacer tantas escenas con diferentes actores es difícil, y me quito el sombrero ante todas estas actrices que hacen este trabajo que estoy realizando yo y que voy a experimentar el 17 de septiembre en el Centro de Bellas Artes”.

Dentro de su agenda, Maripily continúa trabajando en el lanzamiento de productos de colágeno en pastilla, y una paleta de maquillajes. “Tengo un ofrecimiento para regresar a la televisión con un proyecto nuevo en México. Lo estoy todavía analizando porque estaría un tiempo fuera de Puerto Rico”, expresó sobre la propuesta para el año próximo.

Boletos para la comedia Maripily y sus 2 maridos a la venta a través de Ticketera.