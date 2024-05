Orientar a los adolescentes sobre las consecuencias de decisiones equivocadas y de juntillas con influencias negativas, es una experiencia que provoca satisfacción en la presentadora Marisa Baigés y el cantante Raúl Armando en la pieza teatral “Malas juntas”. Con sus personajes, tienen la encomienda de dejar reflexiones profundas en los estudiantes sobre diversas problemáticas sociales que pudieran tocar su entorno.

La puesta en escena presenta la vida de ocho jóvenes envueltos en situaciones relacionadas con drogas, alcohol, violencia, deserción escolar y presión de grupo, entre otros asuntos de atención. Alberto Viera, Mariangelie Vélez, Melanie Marantes, Sergio Cora, Sofía Avilés, Daniel Rivera y Alanis Manzano completan el elenco del proyecto con funciones escolares para el 11 septiembre en el Teatro Yagüez (Mayagüez), el 1 de octubre en el Centro de Bellas Artes de Santurce, y el 22 y 23 de octubre en el Teatro Ernesto Ramos Antonini (Barceloneta).

“Es una obra sobre la guerra entre el bien y el mal, los chamaquitos que van por el buen camino o por el mal camino, las gangas, crimen, los asesinatos”, mencionó Marisa Baigés, quien le da vida a “Beatriz”, una madre soltera que ha pasado por diversos desafíos.

“Viene de una familia disfuncional. Jugó con las drogas, el alcohol, el vandalismo. Es terrible. Pero ‘Beatriz’ es realmente la consecuencia de lo que pasa en el hogar y de escoger el mal camino, y termina mal, lamentablemente, con un accidente automovilístico que la deja paralítica”, adelantó sobre la obra educativa de Gerardo Rodríguez, bajo la dirección de Doel Ramírez.

“Luego se tiene que enfrentar a la vida bajo esas circunstancias, pero con dos hijas, tratar de llevarlas por el buen camino. Una de ellas (‘Ana Julia’, interpretada por Sofía Avilés), lamentablemente no lo escoge y ahí es donde viene esa lucha de ‘Beatriz’, que se ve también, en cierta forma, identificada con su hija, que va por ese mismo mal camino”.

Las lecciones que enfrenta “Beatriz” y su fortaleza son aspectos que la cautivaron de su personaje. “Admiro el que, a raíz de las consecuencias de sus acciones, haya podido sobrellevarlas dentro de las circunstancias, porque para ella estar paralítica fue el fin de lo que era su vida anterior, una mujer deseada por todos los hombres, muy popular, y de momento tener ese accidente”, expuso en detalle. “Lógicamente, todas esas malas juntas se le desaparecieron del lado porque la gente la abandonó. El que ella haya podido ser fuerte, superar hasta cierto modo esa parte de su vida, y tratar de llevar a estas hijas por el buen camino, es admirable”, dijo.

Baigés expresó sentirse complacida con su regreso a las tablas luego de su última participación teatral en 2019. “Contentísima de formar parte de este proyecto porque es un tema superactualizado. Lamentablemente, eso es lo que estamos sufriendo con esta generación que apenas comienza a vivir. Entonces, me entusiasma muchísimo. Estoy bien contenta. El elenco es superchévere, mucho talento nuevo, y todos muy comprometidos”.

Raúl Armando personifica a “Felipe”, uno de los maleantes. “Es uno de los del punto. Pero tiene un momento de querer enmendar los errores. Tengo mi lección y, dentro del personaje, logro dar ese cambio y demostrar a todo el público que, si nos lo proponemos y queremos, lo podemos hacer”, destacó.

El cantante manifestó su satisfacción por ser partícipe en llevar enseñanzas valiosas. “Son cosas que realmente estamos viviendo, no tan solo en los planteles escolares, sino en todo tipo de situación en la vida cotidiana, como el maltrato, el ‘bullying’, el embarazo precoz, todas estas cosas, y me siento supercontento de poder poner mi granito de arena en llevar este mensaje a través del teatro a nuestros jóvenes”.

El cantante también planteó el valor de “Malas juntas” para llevar una visión más realista sobre los retos que pueden enfrentar los jóvenes en el mundo real.

“Hay muchos muchachitos que ven tal o cual serie, escuchan ‘X’ música... Todos los chamaquitos quieren ser ‘influencers’, ‘youtubers’, cantantes de reguetón, y están perdiendo esas ganas de estudiar, de hacer otras cosas bien, porque ven que en ese ambiente se hace dinero tan fácil. Esa es la edad donde tú puedes encaminar a esos muchachitos por un buen camino, que se den cuenta, que abran los ojos, y que aprendan que no todo es una película”, dijo, y reiteró su satisfacción en esta misión. “Es una emoción porque el mensaje que estamos llevando es vital, y más que tengo un hijo en ese ambiente del trap”, dijo el padre del intérprete urbano Luar La L y de Brianna Lauren.

Sobre la experiencia de actuar, faceta en la que se estrenó en 2014, confesó el disfrute de darle vida a diversos personajes. “Creo que esta sería mi décima obra, y me encanta. Esta oportunidad se me dio desde que yo empecé en el grupo Karís por allá, y nunca le presté atención. Obviamente, tenía mucho trabajo, viajando a Latinoamérica y todo eso. No tenía tiempo y nunca me llamó la atención. Lo veía como que ‘eso no es para mí’, y desde la primera obra que yo hice dije ‘qué mucho tiempo yo perdí (al rechazarlo)’. Me encanta, me fascina el reto de dejar de ser tú para ser otra persona”.

Para más información y reservaciones escolares: 787-810-6306