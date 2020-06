View this post on Instagram

Estoy bien PASMÁ. ¡Ya se vendieron las dos funciones de “UN STAND-UP DESDE MI FUCKING CUARTO”! ¡Gracias, gracias, gracias! Y como estamos bien A TODAS me voy a tirar dos funciones más, ¡FACK IT! 🛹 ¡Les amoooooooooo bebeses! ✨ Link en mi bio. @teatrobreve #USDMFC Sin ellxs nada: @naimairizel @vanemo @oheyjasmine @nombreyapellida @fetoso @ikalove @maramarafilms @carolagmakeup @mela_selva @jsr_pr @josemalvarz @vianks @mela.pabon