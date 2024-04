Luego de alcanzar su “lleno total” en solo 24 horas para sus presentaciones en el Teatro Tapia el pasado mes de febrero, Maritere Esteve regresa con su espectáculo “Madres en cuarentena”, esta vez en el Coca-Cola Music Hall el sábado 11 de mayo. Habrá doble función a las 4:00 y 8:00 p.m.

Con más de un millón de seguidores en Instagran y sobre 246 mil en Facebook, Maritere Esteve promete una tarde repleta de risas, con anécdotas que harán que el público se sienta identificado, lo que fue demostrado en sus pasadas presentaciones.

“Madres en cuarentena” se ha convertido en un fenómeno de las redes sociales. Lo que comenzó con el propósito de entretener a sus amistades durante la pandemia puso de manifiesto el talento de Maritere como comediante y la acogida de la gente creció a niveles insospechados.

“Siempre tuve el deseo de actuar, pero me dediqué al rol de madre que tanto me apasiona. Y quién diría que precisamente compartir este rol es lo que me llevaría a realizar este sueño que tengo desde niña”, compartió.

Los boletos se pueden conseguir en Ticketera.