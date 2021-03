El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) anunció que Matías Coss Hernández se alzó con el primer lugar en la décimo tercera edición de Poetry Out Loud Puerto Rico (POLPR) 2021. El certamen estudiantil de recitación de poesía en inglés se celebró hoy en el Anfiteatro de Archivo General de Puerto Rico en San Juan.

Coss Hernández es estudiante de 12mo grado de la Escuela Secundaria de la Universidad de Puerto Rico (UHS) y ha participado en las pasadas cuatro ediciones de POLPR, habiendo ganado en el 2018. Con su triunfo este año, el joven estudiante representará a Puerto Rico en la Final Nacional de los Estados Unidos de Poetry Out Loud (POL), donde se enfrentará con los campeones de los 50 estados, las Islas Vírgenes y el Distrito de Columbia.

Por otro lado, la joven Victoria Monteagudo, estudiante de noveno grado de TASIS de Dorado, resultó primera finalista.

Matías Coss Hernández contó con Jacqueline Jiang como poeta mentora de la región de San Juan, mientras que Victoria Monteagudo fue dirigida por Michelle Rodríguez Olivero, poeta mentora de la región de Bayamón.

La final de POLPR fue una competencia reñida, con nueve finalistas de distintas escuelas públicas y privadas de todo Puerto Rico. Con su triunfo, el joven campeón recibirá $200 y su escuela recibirá un estipendio de $500 para la compra de materiales de poesía. Mientras, la primera finalista recibirá $100 y su escuela recibirá $200.

Este año, la etapa final de la competencia nacional de POL se celebrará virtualmente para salvaguardar la seguridad y salud de los estudiantes participantes, en lugar de llevarla a cabo presencialmente en Washington D.C., como originalmente estaba planificado. Estas medidas se han tomado acorde a las guías de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), la Organización Mundial de la Salud y el Consejo General de la National Endowment for the Arts. La Semifinal Nacional de POL 2020-21 se llevará a cabo el domingo, 2 de mayo, y la Final será el jueves, 27 de mayo. Ambos eventos se realizarán mediante el envío de recitaciones en video y se transmitirán en vivo por arts.gov.

En la Final Nacional de POL se ofrecerán $50,000 en premios y estipendios para los estudiantes, incluyendo un premio de $20,000 para el campeón nacional.

Poetry Out Loud (POL) es un programa de educación integral en artes coordinado en Puerto Rico mediante la Oficina de Apoyo a las Artes y el Quehacer Cultural del ICP, con el auspicio de la National Endowment for the Arts (NEA) y la Poetry Foundation. POL fomenta el disfrute de la poesía y la apreciación de la tradición literaria universal, así como el desarrollo de destrezas artísticas, lingüísticas y comunicativas en nuestros jóvenes mediante la sana competencia. La participación en este programa es gratuita para escuelas, organizaciones educativas y estudiantes.