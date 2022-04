No hay relato que haga el dramaturgo, director y diseñador de escenografía Miguel Rosa López sobre su trayectoria en el teatro, particularmente en el musical, que no tenga algún vínculo con su niñez. “Yo contaba historias en el patio de mi casa, o de casa de mis tíos”, dice sin olvidar las tantas visitas al cine con su madre y su padre.

Siendo también un menor recibió de regalo el musical Cats (Andrew Lloyd Webber), despertándole el interés sobre cómo usar la música para contar historias. Una vez visitó Broadway por primera vez, no hubo vuelta atrás: Su destino profesional estaba en el teatro musical.

Entre sus trabajos más recientes a nivel local, pues también ha trabajado en la ciudad de Nueva York, se encuentran In The Heights, Cuatro un musical, escrito y dirigido por él con el apoyo del Instituto de Cultura Puertorriqueña -”Fue ese sueño hecho realidad”-, y ahora, como director del Programa de Teatro de la Escuela Laboratorio del Recinto Metro de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (CeDIn), presenta desde el 7 de abril el musical Little Women. Antes ese mismo programa de teatro escolar presentó las producciones High School Musical, Tarzán, El Principito, In The Heights, Billy Elliot, Rent.

Compartir su conocimiento con los estudiantes es su mayor satisfacción en una carerra que inició con el diseño de escenografía y aterrizó en la dirección escénica y dramaturgia, contando con que muchos de sus logros los ha podido cosechar en la Isla.

Escribió y dirigió "Cuatro, un musical", presentado por el Instituto de Cultura Puertorriqueña. ( Suministrada )

“Si de 20 estudiantes que tengo en una sesión, uno nada más sale actor, hicimos el trabajo, porque los otros 19 crecieron como profesionales, pero quizás no van a entrenarse o no van a hacer teatro, pero van a ir al teatro y ese es el público que queremos ver en el teatro”, expuso desde el salón de la escuela, donde los estudiantes Abigail Bernard García, Lorena Torres Negrón, Andrea Figarella Ortiz y Mya Rosa Díaz entrarían a ensayar.

Si feliz lo hace el intercambio de conocimiento con la juventud, igualmente le frustra que no sean muchas las oportunidades que tienen los jóvenes en Puerto Rico para crecer en las bellas artes. “Para mí es tan malo que hayan actores, particularmente jóvenes, que tengan que irse del País, porque no hayan suficientes oportunidades aquí”, lamentó, quien estudiódiseño de escenografía en Nueva York.

Lo más importante del arte es que sensibiliza. Somos empáticos, sensibles, tenemos un mejor entendimiento de muchas cosas” - Miguel Rosa López, dramaturgo, director y diseñador de escenografía

El ponceño entró a CeDin en el 2011, primero como maestro, y actualmente dirige el Programa de Teatro, el cual reactiva su actividad en las tablas con Little Women.

“Cuando la escuela me hace un acercamiento de buscar un texto, me estuve rompiendo la cabeza”, comentó del proceso previo a la selección de la obra de Louisa May Alcott. Consideró que la mayoría en el grupo son estudiantes mujeres, y esta es una historia de cuatro hermanas que le hacen frente a la invisibilidad y estereotipos sociales en medio de una guerra civil en el siglo 19.

Rosa López, como buen manipulador de escena, les propuso al grupo que abordaran el texto desde una perspectiva actual. ¿Cómo esos personajes reaccionarían ahora?, les planteó para hacerles el ejercicio de estudio más profundo.

Elenco de la obra "Little Women", el cual incluye estudiantes y egresados de CeDin, así como a la cantante Michelle Brava. ( Suministrada )

Little Women, con la dirección vocal y actuación especial de la cantante Michelle Brava, tendrá funciones escolares el 7 y 8 de abril en el Teatro del Recinto Metropolitano de la Universidad Interamericana, y el 8 y 9 de abril para el público general. Los boletos están a la venta en Ticketera.

El éxito de este proyecto se sumará al buen momento que experimenta este obrero del teatro musical, logro que jamás imaginó vivir en su tierra natal.

“No me lo esperaba vivirlo en Puerto Rico”, agradeció.