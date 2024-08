“Este regreso es un bálsamo para mi espíritu, para mi fe y para mi proceso de sanación personal”, manifestó la actriz Miriam Solainne Rodríguez en su regreso a las tablas con la obra “Matrimonio dinamita... la venganza”, que sube a escena el viernes, 30 de agosto y sábado 31, a las 8:00 p.m. en el café teatro Punto Fijo del Centro de Bellas de Santurce. El sábado, 7 de septiembre se presentará, a la misma hora, en el Teatro Ideal de Yauco.

“Este regreso marca una nueva etapa para mi vida. Luego de mi divorcio tras 30 años de casada representa un nuevo comienzo. El camino termina solo para quienes no luchan y se sobreponen... Jamás nos podemos desconectar de lo que es nuestra esencia”, manifestó la actriz, quien a renglón seguido ofreció detalles de su personaje en la pieza teatral: “Personifico a una mujer rica, dueña de la funeraria El Último Brinco y quien siente absoluta debilidad por su sobrino. Él se ha casado con una mujer que ella no aprueba y llega a la casa con una propuesta que cambiará todo el rumbo de la historia”.

En la obra de humor negro, escrita y dirigida por Fernan Rivera para Producciones Eche, participan además Cecilia Argüelles y Alexon Duprey.

La veterana actriz, recordada por su icónico personaje de Mara Soler en la telenovela “Andrea” y por sus intervención en distintas miniseries y unitarios filmados en la Isla, abundó sobre lo que estuvo haciendo en los años de ausencia de los escenarios.

“Mi último trabajo fue en cine hace cerca de 14 años. En el camino tuve algunas invitaciones de nuevos proyectos para volver, pero estaba tan inmersa en otras cosas, como los viajes y los aspectos familiares, que por mucho tiempo decliné los acercamientos”, expuso.

“Durante 28 años he puesto mis talentos y mi corazón para adelantar la causa del bienestar animal en nuestro país. He rescatado y ubicado en nuevos hogares a cientos de perros, vendidos todos de circunstancias terribles. He sido invitada a discutir la situación por varios gobernadores e incluso he depuesto en el Senado de Puerto Rico, intentando que los políticos se tomen esta triste situación como prioridad. Son tristes, crueles y devastadoras las condiciones de vida de miles de animales en nuestra isla”, sostuvo.

Los boletos están en venta en PRTickets y en el tratro.