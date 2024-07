Hace apenas nueve años, en el 2015, que la Corte Suprema de Estados Unidos declaró inconstitucional la prohibición de los matrimonios entre personas mismo del sexo. La decisión tuvo un efecto inmediato en Puerto Rico. El gobernador de entonces, Alejandro García Padilla, firmó una orden ejecutiva para que las agencias públicas garantizaran el trato igualitario entre los matrimonios de personas del mismo sexo.

Fue un hito histórico para la comunidad LGBTQ+ local que, de inmediato, celebró con la primera boda múltiple homosexual. Sobre 60 parejas se dieron el sí en un ambiente de libertad, amor y respeto que hasta ese momento no estaba dado abiertamente para esa comunidad, al menos no por la vía legal.

PUBLICIDAD

Previo ese suceso imperó el silencio, el prejuicio, el estigma, el vivir dentro del clóset. Hombres y mujeres fueron víctimas de su propia orientación sexual al tener que reprimirla para no enfrentar el discrimen, el rechazo, el no ser reconocidos por ley.

“Julio”, el personaje que encarna el actor Modesto Lacén en la pieza “El error”, vivió el antes del 2015. Le costó tiempo dar el temido paso de salir del clóset, entre muchos otros miedos que enmarcaron su época. Su pareja “Juan” (José Enrique Segarra), en cambio, es 16 años menor que él y desde sus tempranos 20 se expuso públicamente tal cual es. No vive con los temores sociales de quien ha sido su compañero de vida por dos décadas.

Los contrastes entre estos personajes, sus diferencias de criterio a partir de la edad y cómo cada cual asume su realidad individual y colectiva, son parte del argumento del drama escrito por Luis Daniel Estrada Santiago que se presenta desde este jueves y hasta el domingo como pieza de cierre del “True Color Fest” en el Centro de Bellas Artes en Santurce.

“La pieza está enmarcada en el 2005 y 2015 que es, precisamente, el año en que se aprueba el matrimonio igualitario, pero es un espejo de enfocarnos en una situación que pasó con una pareja en específico para dar luz a lo que se ha logrado y lo que se puede continuar haciendo”, detalló Lacén.

“ ‘Julio’ es un hombre de la generación X que en su época no se podía (hablar de homosexualidad), no se atrevía y no había manera y, de hecho, sale del clóset a los 30 y pico, que, entre muchas comillas, es bastante tarde para muchas personas; versus la pareja, ‘Juan’, que desde los 20 años está fuera del clóset; no tiene rollo, lo asume, es proactivo, no tiene miedos a las presiones públicas. Entonces, ese es un issue, precisamente, del personaje, por no asumirse completamente, porque él sale del clóset a medias, no con todo el mundo, sino que en su círculo cercano”, abundó.

PUBLICIDAD

Modesto Lacén y José Enrique Segarra encarnan una pareja en "El error". ( Suministrada )

El error que plantea el título de la obra ocurre a partir de una situación de carácter legal que sorprende a “Julio”, desencadenando en un hecho lamentable.

“Llega el abogado, el personaje de Gerardo Ortiz, para un poco pues darle luz, darle aliento y convencerlo de que no se quede ahí, sino que, al contrario, esta es una oportunidad para luchar por él y por su pareja y por las demás personas”, agregó el artista.

Lacén construyó su personaje a partir de las memorias como estudiante de un colegio cristiano y de lo que ha observado y compartido con amistades que tienen relaciones con personas del mismo sexo.

“Lo que habla mi personaje es lo que vivimos gente de mi generación en espacios de filosofía cristiana, donde en esa época había mucha ignorancia, todavía estaba el estigma del VIH, sida, habían muchas cosas, y entonces estoy usando de referente a muchos amigos míos LGBTQ+ que han vivido esas vidas”, compartió.

Entrar en un personaje lejano a él es parte del reto que todavía busca al momento de escoger un papel, sea para el teatro o el cine. En este caso es también una manera de proponer un reflexión contra el pensamiento machista, conservador y racista desde la piel de un hombre gay, negro, que circula comúnmente en la sociedad.

Siento que tenemos que ser más abiertos y entender la diversidad, entender el espectro de la sexualidad que va más allá de lo que, como a mí y al personaje de ‘Julio’, nos enseñaron. Nadie tiene que meterse en la sexualidad de nadie. Cada persona tiene el derecho de expresarse como quiera” - Modesto Lacén, actor

Con esta pieza, Lacén se suma a otra cartelera de teatro. Desde el inicio del año está de gira con la comedia “Toc Toc”, también se presentó con la obra “Son de Reyes” y en octubre se integrará a otra producción de la que aún no puede abundar detalles.

PUBLICIDAD

Como parte de esa actividad artística se está exponiendo a unos elencos que se nutren de actores y actrices experimentados y noveles, y sobre todo se ha llevado gratas sorpresas con los más jóvenes, aunque todavía le choca que lo llamen de “usted”.

“José Enrique Segrara, el que interpeta a ‘Juan’, se está graduando ahora de drama; tiene veintipocos años, y es como, ‘Wow, esperáte, cuando tú naciste yo estaba actuando’, pero ha sido bien chévere. Me encanta actuar con actores más jóvenes, conocer generaciones; conozco las que me precedieron, la mía y me encanta conocer las nuevas generaciones, aprendo de ellos”, dijo.

A modo de crítica constructiva señaló que la formación actoral de la actualidad debe promover más el conocimiento sobre las actrices y actores que delinearon el teatro y el cine en Puerto Rico, además de brindar las herramientas para enfrentar el mundo laboral. “Que a los estudiantes se les enseñe quiénes los precedieron para que sepan que aquí se ha hecho y se sigue haciendo muy buen teatro y muy buen cine, y hay mucha gente que ha hecho”, subrayó.

Los boletos para “El error” están a la venta en Ticket Center.