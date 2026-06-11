El locutor y productor Jorge Pabón “Molusco” regresa con sus hijos Ocean y Paula para llevar risas y reflexión en la comedia “Qué Loca Familia”, que tendrá su puesta en escena en el Bellas Artes de Caguas el sábado, 15 de agosto a las 8:30 pm.

Escrita y dirigida por el dramaturgo Carlos Vega, “Qué Loca Familia” busca presentar una historia en la que el humor se convierte en el vehículo para hablar de esos temas que muchas veces las familias prefieren callar.

“'Qué Loca Familia’ es una obra que me toca de cerca porque nos recuerda que ninguna familia es perfecta. Todos tenemos diferencias, situaciones difíciles y momentos de locura, pero al final el amor, la unión y el apoyo mutuo son los que nos mantienen juntos. Volver a compartir el escenario con mis hijos, Ocean y Paula, hace que esta experiencia sea aún más especial y significativa para mí. Estoy seguro de que el público se va a identificar con esta historia, se va a reír muchísimo y también se llevará un mensaje muy bonito sobre la importancia de la familia”, indicó Molusco, en declaraciones escritas.

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La trama transcurre en el apartamento de un padre y sus dos hijos, quienes reciben la noticia del regreso de un tío que llevaba tiempo desaparecido, provocando que todos los planes cambien y salgan a flote emociones escondidas.

A la historia se suman una tía alocada que no ha encontrado el amor, los amigos de los hijos que, entre bromas, tensiones y momentos inesperados, lleva a los personajes a reflexionar sobre las pérdidas, la convivencia y el poder del amor como punto de encuentro.

Además de Molusco y sus hijos, también traerá Angie Rivers, Juliana Rivera, Carlos Vega y Naymed Calzada.

“Qué Loca Familia” propone una mirada divertida y emotiva a la realidad de muchas familias: imperfectas, intensas, distintas, pero capaces de encontrar en la unión una forma de seguir adelante. La obra combina situaciones cotidianas, conflictos familiares y mucho humor para ofrecer una experiencia teatral pensada para el disfrute de todos.

Para más información y compra de boletos de la comedia “Qué Loca Familia” en el Bellas Artes de Caguas el sábado, 15 de agosto puede acceder a www.molusco.com.