El bailarín y coreógrafo español Xián Martínez falleció a los 30 años, según informaron medios españoles como La Voz de Galicia y 20minutos. La noticia trascendió durante el fin de semana a través de su pareja, Àlex Marteen, quien participó en la sexta temporada del programa de competencia Drag Race España.

Marteen también se expresó en las redes sociales para explicar cómo manejará sus compromisos públicos durante los próximos días, en medio del duelo por la pérdida de su pareja.

“He decidido que las publicaciones relacionadas con Drag Race España que estaban programadas para esta semana sigan adelante como estaba previsto, por respeto a todos los artistas involucrados y a la ilusión de este proyecto”, escribió. Añadió que no sabía cómo interactuaría en las redes durante esos días y pidió comprensión y paciencia, pues su prioridad sería cuidarse.

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Una carrera en la danza contemporánea

Martínez, natural de Vigo, en Galicia, y residente en Barcelona, se formó en el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma y en el Conservatorio Superior de Danza de Madrid.

A lo largo de su trayectoria colaboró con compañías e instituciones artísticas de proyección internacional, entre ellas Dantzaz, la Ópera de Lille, en Francia, y la Staatsoper de Berlín, en Alemania.

En 2020 fundó la compañía de danza contemporánea iXa, desde la cual impulsó sus propias propuestas escénicas y desarrolló su trabajo como creador.

Su última obra abordaba la muerte y las despedidas

Uno de sus proyectos más recientes fue A Espera do Baleiro, una pieza estrenada en Portugal en septiembre de 2026 que exploraba temas como la muerte, la ausencia y la despedida.

En una entrevista con el medio portugués Almadense, el coreógrafo describió la obra como una reflexión sobre el tránsito entre mundos y la espera ante un final inevitable, aunque se desconozca cuándo llegará.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente la causa de su muerte ni se han divulgado detalles sobre las circunstancias del fallecimiento.

La muerte de Martínez representa una pérdida para el ámbito de la danza contemporánea, donde desarrolló una trayectoria que incluyó colaboraciones internacionales y la creación de sus propios proyectos artísticos.