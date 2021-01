(The Associated Press)

Nueva York. Eric Jerome Dickey, el popular novelista que mezcló crimen, romance y erotismo en “Sister, Sister”, “Waking With Enemies” y decenas de historias más sobre la vida negra contemporánea, murió a los 59 años.

La publicista de Dickey en la casa editorial Penguin Random House, Emily Canders, dijo a The Associated Press que el autor falleció el domingo en Los Angeles después de una larga enfermedad. No proporcionó detalles de momento, más allá de nombrar a cuatro hijas entre los sobrevivientes del autor.

Dickey era un aspirante a actor y cómico de stand-up cuando comenzó a escribir ficción a mediados de su treintena, creando un estilo de prosa inteligente, conversacional y a veces gráfico que le ganó un gran número de lectores con novelas como “Sister, Sister” y “Naughty or Nice” y a través de su serie de novela policiaca “Gideon”, que incluye “Sleeping With Strangers” y “Resurrecting Midnight”.

También trabajó en el guion de la película de 1998 “Cappuccino”, escribió una miniserie de cómics para Marvel, y contribuyó a antologías como “Mothers and Sons” y “Black Silk: A Collection of African American Erotica”.

“En la comedia aprendes a escribir con un flujo: transición, establecimiento de la escena y remate, pero de una manera en la que la gente no lo ve o no se da cuenta. Y en el teatro aprendes de los personajes”, dijo a BookPage en el año 2000. “Le tienes que poner algo y eso que le pones es el entendimiento del personaje que obtienes de hacer tu tarea, de comprender pequeñas cosas como los patrones del habla y la forma en la que camina un personaje y de comprender las grandes cosas, la motivación de tu personaje”.

En total escribió 29 novelas, de acuerdo con su editorial y tiene más de 7 millones de ejemplares impresos por el mundo. Su último libro, “The Son of Mr. Suleman” será publicado en abril .

“Me entristece profundamente saber de la muerte de Eric Jerome Dickey”, tuiteó la autora Roxane Gay el martes. “Algunas de las primeras novelas que leí sobre gente negra y que no trataban sobre esclavitud o derechos civiles eran suyas. Era un gran narrador”.

Dickey era originario de Memphis, Tennessee, se graduó de tecnología computacional en la Universidad de Memphis. Después de la universidad se mudó a Los Angeles y eventualmente usó la ciudad como la locación de gran parte de su obra. Trabajó como ingeniero de software en la industria aeroespacial, pero descubrió que se sentía más interesado por las artes. Desarrolló sus habilidades narrativas a través de clases de escritura creativa en Universidad de California, Los Angeles, y a través de la lectura, entre sus autores favoritos destacaba Judy Blume.

“Siempre estoy tratando de escribir una buena historia”, dijo a NPR en 2007. “Cuando estoy escribiendo siempre estoy tratando de escribir esos giros y vuelcos que, mientras los lees en el libro, llegas a ese momento de ‘¡oh! no puedo creer que él hizo esto o ella lo hizo u ocurrió esto’, cuando llamas a un amigo y le dices ‘¿estás leyendo la página 40?, ¡ve a la página 40!’”.