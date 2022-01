El Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico (MAC) celebró ayer el multi-evento “Entre tierra firme y mar” con el que presentó oficialmente el proyecto comisionado al artista Nathan Budoff, creador del mural homónimo que recubre la icónica pirámide Modesto Escalera del Municipio de Cataño. El programa artístico incluyó, además, una exposición colectiva de arte juvenil, proyección de documentales y concierto, todo como parte del programa de equidad cultural MAC en el Barrio.

La creación del mural constituye la primera fase de una alianza entre el MAC y el Centro de Estudios para el Desarrollo Sustentable (CEDES) de la Universidad Ana G. Méndez (UAGM), entidad con la que el museo mantiene un acuerdo para adelantar los objetivos de un proyecto ecológico y de turismo sostenible en conjunto con las comunidades y el gobierno municipal. La curaduría y conceptualización de los proyectos artísticos y de educación patrimonial para este proyecto han sido realizados por Marianne Ramírez Aponte, directora ejecutiva y curadora en jefe del MAC en estrecha colaboración con el doctor Carlos Morales Agrinzoni, director del CEDES y el doctor Carlos Padín, director del Programa Graduado de Ciencias Ambientales de la UAGM.

Como parte de la estrategia educativa y participativa de este proyecto, durante el 2020 Windy Cosme, Gerente del MAC en el Barrio, y su equipo de trabajo, han coordinado encuentros comunitarios y talleres creativos impartidos por el artista Nathan Budoff a personas de la comunidad, integrando a los residentes en el proceso de investigación histórica y el desarrollo de las imágenes que conforman el mural.

Además de la presentación del mural, los asistentes pudieron disfrutar de la exposición conjunta de estudiantes participantes del programa Jóvenes Líderes del MAC, quienes guiados por los artistas Elizabeth Barreto, Brenda Plumey, Javier Moreno y Pedro Franco Fraticelli, presentaron sus obras en el Coliseo Boxístico Pedro Rodríguez Gayá, ubicado a pasos de la pirámide. Así también pudieron disfrutar de la muestra del documental Treinta años en un día que presenta la instalación de sitio específico de la artista Ada del Pilar Ortiz, expuesta el pasado año en la Reserva Natural Ciénaga Las Cucharillas del barrio Juana Matos, y que está inspirada en la memoria colectiva y la arquitectura de dicha comunidad de Cataño. El documental fue realizado por Joserraúl Ortiz como parte de su comisión artística bajo la curaduría de Ramírez Aponte.

El concierto de cierre estuvo a cargo del trío isabelino Chuwi, componente musical gestionado por Ruta Celestina. La Ruta Celestina es otra comisión artística del MAC en el Barrio concebida originalmente por la cantautora Andrea M. Cruz Tirado y la gestora cultural Natalia Joan Irizarry Rodríguez quienes promueven el rescate de espacios físicos con valor histórico y cultural para que sean puestos al servicio de la comunidad como punto de encuentro con la clase artística musical de Puerto Rico.

Los proyectos artísticos y educativos creados bajo el programa MAC en el Barrio son posibles gracias al apoyo de la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario, Instituto de Cultura Puertorriqueña, Fondo Flamboyán para las Artes y Global Giving. El mural “Entre tierra firme y mar” forma parte la propuesta impulsada por la UAGM subvencionada con fondos de la Administración de Desarrollo Económico de Estados Unidos (EDA, por sus siglas en inglés), que tiene como propósito evaluar el frente marítimo de Cataño como un área potencial para el desarrollo de actividades turísticas sustentables que fomenten el crecimiento socioeconómico del municipio.

Sobre Nathan Budoff

Nacido en Massachusetts, EE. UU., en 1962. Estudió en The School of the Museum of Fine Arts en Boston, y luego de una estadía de un año en Madrid, culmina su bachillerato en Bellas Artes en la Universidad de Massachusetts. Posteriormente, vivió en Nueva York, donde expuso en varias galerías del East Village, antes de cursar estudios de maestría en The School of the Art Institute of Chicago.

Fue invitado a participar de exposiciones en diversas galerías mientras cursaba su maestría, como la Union League Club of Chicago. En 1993-94, fue recipiente de la beca Fulbright por lo cual se trasladó a Bogotá, Colombia. Reside en Puerto Rico desde el 1994 y se desempeña como profesor de Humanidades.

Además de su práctica como pintor, en años recientes, Budoff, se ha interesado por los libros. Ha traducido cuatro textos del español al inglés, los cuales han sido publicados en los Estados Unidos. Igualmente, ha participado en la producción de tres libros de artista, en los que se combinó el grabado y el texto impreso a mano. Sus obras se encuentran en colecciones públicas en San Juan, New York, Boston, Newark, New Jersey y Bogotá, entre otras.