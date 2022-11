Los restos de la dramaturga y directora Myrna Casas Busó serán llevados el próximo martes, 15 de noviembre, al vestíbulo del Centro de Bellas Artes en Santurce, a partir de las 9:00 de la mañana, para una guardia de honor, informó esta tarde la gerencia de la misma institución cultural.

A la 1:00 pm habrá una misa a cargo del monseñor Willie Peña, de la parroquia Santa Bernardita, indicó, por su parte, la actriz Angela Meyer, amiga cercana de Casas, quien falleció temprano en la mañana del miércoles, a la edad de 88 años.

Para la ocasión se solicita que no se ordenen ni lleven flores, sino mejor se hagan donaciones a refugios de mascotas, pues la ahora leyenda del teatro puertorriqueño era una amante de los animalres y llegó a tener sobre una treintena de gatos.

“Como ser humano Myrna era como una hermana para mí”, expresó Meyer. “Myrna era una amiga impresionante y era un ser humano con una nobleza y una sencillez que no te la imaginas. Como amiga, puedo decir que Sharon Riley y ella”.

Desde la perspectiva de actriz, trabajar en la obras de Casas, “era un gozo; eran difíciles, parecían sencillas, pero eran difíciles”, compartió Meyer.

Casas escribió para su amiga tres obras: “Verano, verano”, que Meyer no pudo hacer y en su lugar la hizo “excelentemente bien”, Cristina Soler; “Otoño”, que estrenó hace dos años, “una obra preciosa”, e “Invierno” que estrenará en marzo del 2023. Meyer será parte del elenco junto con Idalia Pérez Garay, Cordelia González y Braulio Castillo, entre otros. La cuarta de esta serie de textos teatrales no la llegó escribir. Se hubiera llamado “Primavera”.

“Ella se fue desmejorando paulatinamente. Myrna ya al final, las últimas tres semanas de su vida, ya no podía caminar y entiendo que tiene que haber sido del corazón, porque hace tres semanas aproximadamente le intervinieron con una válvula del corazón”, dijo Meyer por vía telefónica. “Es un dolor tan grande que me paro a mitad de la casa y no sé qué hacer, porque uno se acostumbró a hablar con ella”.

La teatrera, además de ser profesora y productora, entre otros roles profesionales, fue nombrada en el 2009 a la gerencia general del Centro de Bellas Artes en San Juan, lugar que servirá para rendile tributo antes de ser sepultada en el cementerio Santa María Magdalena de Pazzis en el Viejo San Juan.