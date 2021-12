La ilustradora puertorriqueña Nívea Ortiz se reconoce tímida. Tan así que prefirió llevar esta entrevista de forma escrita para organizar privadamente sus pensamientos. Su voz, sin embargo, se hace sentir con energía, alegría y fuerza entre la diversidad de ilustraciones que comprende su trabajo.

Egresada de Pratt Institute, en New York, la artista identificó el dibujo como su mejor vía de comunicación. Fue un descubrimiento a temprana edad.

“Dibujo desde que era niña. Siempre me ha gustado mucho. Es mi voz”, afirmó la otrora ilustradora de El Nuevo Día.

“Desde entonces, no he parado. Mi carrera me ha brindado mucha satisfacción. También he ilustrado libros educativos, muchos cuentos infantiles, revistas y afiches, entre otras cosas”, compartió la también ganadora de varios premios por su trabajo. El más reciente, el “International Latino Book Award” (2020) al Mejor uso de ilustraciones en un libro lo obtuvo por la publicacion “Un coquí de Boriquén con los Reyes a Belén”.

Entre la multiplicidad de atractivas figuras que dan vida a sus ilustraciones, destaca la serie de Reinas Magas que presenta desde hace cuatro años durante las temporadas navideñas. Es una propuesta distinta, en la que una vez más coloca la figura femenina como protagonista.

Para el 2020, la ilustradora no ignoró la realidad que vivía a nivel mundial con la pandemia y las dibujó con mascarillas. ( Suministrada )

“La serie de las Reinas surgió cuando alguien me preguntó si consideraría hacer reinas y así lo hice. En mi trabajo personal siempre ha estado presente la imagen femenina, así que fue muy natural explorar el concepto”, expuso, quien anteriormente también ilustró sobre la idea de los Tres Reyes Magos.

“Me pareció interesante trabajar con la idea de cambiar la narrativa explorando los roles de géneros tradicionales, y planteando normalizar ver a las mujeres como magas-mágicas, creadoras y poderosas reinas, dándole visibilidad a la mujer en una sociedad machista”, sostuvo.

No ha faltado el hombre que le haya cuestionado el trabajo artístico de las Reinas.

“Algunos hombres me han preguntado, ¿Reinas Magas?”, comentó.

De un año a otro logras unas ilustraciones de Reinas muy distintas. ¿Cuál fue la inspiración para la pieza que estás presentando esta vez?

“Esta vez quise crear unas Reinas de estilo simple, pero más sofisticado que las anteriores; con una paleta de colores contemporánea y las figuras inspiradas un poco en el arte egipcio. Van descalzas, pero llevan oro en los pendientes y en las coronas, las faldas llevan imágenes particulares, como una hoja de yagrumo, que me parece hermosa con su lado plateado; un sol, símbolo de renovación, y la del medio lleva las estrellitas del cielo que tradicionalmente asociamos con los Reyes Magos, pero que en este caso brillan por todas las Reinas”.

Esta es la ilustración de la serie Reinas Magas que presenta para este año. ( Suministrada )

Las ilustraciones de Ortiz son, en su mayoría, una explosión de color; son alegres, diversas, elegantes y también muy contundentes. Muchas de ellas le han servido para unirse a las luchas por la equidad y a la defensa de las mujeres frente a la violencia de género.

“Nos queremos libres, vivas y sin miedo” y “No queremos flores, queremos derechos y equidad”, son algunos de los mensajes que ha sabido llevar a través de la que reconoce su mejor voz: el dibujo.