En el ejercicio de revisitar, se redescubre y también se renace.

La artista puertorriqueña Nora L. Rodríguez Vallés (1957) presenta una colección de más de 30 obras, muchas de estas inéditas, que mantuvo guardadas hasta ahora, cuando las ha vuelto a mirar, retocar y agrupar para exponerlas bajo el título “Recapitulación”.

Esta exposición se inaugura este jueves, 13 de marzo, a las 7:00 pm, en la galería Delta de Picó, en la Liga de Arte de San Juan. Es la primera muestra en solitario de Rodríguez Vallés en 14 años y, según relata, nace de un recorrido por piezas que trabajó a través del tiempo -con sus desvíos y accidentes-, despertando en la actualidad nuevas emociones y perspectivas.

Son obras que transitan entre lo personal, social y político, combinando las distintas técnicas que delinean su expresión artística, incluida la poesía visual. Muestran, asimismo, el juego entre la belleza de la linealidad y el caos, sin restarle espacio a la libertad.

“Quería ir sobre estas piezas, particularmente, la de mi abuela, que la tenía guardada hacía tiempo (1983), y la viré, vi donde tenía algunos problemas, la reparé y volví a pintar en ese sentido en óleo, que hacía tiempo no lo tocaba”, comentó Rodríguez Valles de la pintura con la que honra la memoria de su abuela, como a las mujeres en su familia.

“Fue rescatar la pintura, verla, ver que estaba bien, rememorar el proceso de hacerla y el momento en que la hice”, agregó con nostalgia.

“Recapitulación” recoge, además, la tercera obra de la serie “Domineichon”, inspirada por su estudio del trabajo del filósofo francés Michel Foucault (1926-1984) y, en este caso particular, por la observación a su madre mientras veía un anuncio de televisión sobre la enseñanza del idioma inglés.

“Me parece que en ese momento se aglutinaron todas las ideas que llevaba explorando de cómo usar una página de libreta Composition, de las que mi mamá tenía muchas, porque ella anotaba todo en esas libretas, así que era importante para mí usar eso, y al verla viendo televisión, viendo ese anuncio (Follow Me), todas las ideas confluyeron y me fui a pintar ese ‘Domineichon: Index Card (2025)’”, recordó.

“Es muy gracioso, a la misma vez es una burla a nuestra necesidad de hablar en otro idioma, que no es el materno. También era una manera de estar en la poesía visual, que era un movimiento grande”, continuó Rodríguez Vallés.

Otra pieza recogida en la diversa exposición se titula “Exvoto”, perpetuando el accidente que le fracturó el brazo derecho. “De momento me vi, que toda mi vida dependía de esta mano”, comentó la artista, también performance desde el 2021.

Marilú Carrasquillo, directora ejecutiva de la Liga de Arte de San Juan, verbalizó su entusiasmo por volver a recibir las creaciones de Rodríguez Vallés, en quien reconoce a una gran colaboradora de la institución, además de su gran calibre artístico.

“Para nosotros es una alegría y un orgullo que Nora pueda volver a exponer individualmente en la Liga de Arte de San Juan, a la que siempre ha estado muy unida. Además, su trabajo es uno de excelencia”, destacó.

“Recapitulación” permanecerá abierta al público hasta el 25 de abril de 2025. La Liga de Arte de San Juan se ubica en la calle Dr. Francisco Rufino de Goenaga no.1, Viejo San Juan.