Lloró por un rato, pero en poco tiempo, decidió secarse las lágrimas y ya no mirar atrás.

La actriz Noris Joffre repasa con la personalidad vivaracha que la caracteriza cómo dejarse derrumbar por terminar una relación de 17 años con el actor José Brocco, no fue una opción.

“Uno siempre queda en un estado de shock, catatónico, y claro, lloras. En mi caso lloré, ya no lloro, al contrario, ya me río de todo esto, pero lloré del impacto que tuvo en mí algo que no me esperaba”, dijo sobre el fin de su matrimonio, temática que abordará en su stand-up comedy Estado civil: ¡Felizmente divorciada!.

“Dentro de las situaciones que yo podía manejar, esto que pasó no era una de las que yo pudiera. No voy a dar detalles porque cada cuál es dueño de su vida y sus actos, y tampoco voy a estar haciendo implicaciones acá, pero en el show podré hablar un poquito más allá del asunto”, afirmó sobre el espectáculo de comedia que realizará el próximo 21 y 22 de mayo en el Café Teatro Punto Fijo del Centro de Bellas Artes de Santurce, el 26 de mayo en el Rancho Grande en Añasco, el 27 de mayo en el Castillo Serrallés de Ponce, y el 28 de mayo en el Teatro América de Vega Baja.

En una entrevista con este medio en 2020, la artista, quien reside en el estado de Florida desde 2012, confesó que en aquel entonces su ahora exesposo pasaba mayor tiempo en Puerto Rico. La actriz hizo pública su separación en junio del año pasado.

“No soy víctima. A mí no me gusta victimizarme. Creo que no hay nada mejor que un día tras el otro. Yo sé que estoy llorando, pero mañana las cosas van a ser diferentes. Me seco las lágrimas y sigo caminando”, enfatizó, y declinó revelar las razones para su decisión. Sin embargo, reiteró que hay aspectos que no está dispuesta a tolerar.

“Me importa poco todo lo bueno que pudiste ser (en la relación). Lo embarraste y hasta aquí llegó la cosa. Si quieren saber más detalles, pues tienen que ir al show para saber qué fue exactamente lo que pasó”, sostuvo con su habitual humor. De paso, confesó que está disfrutando su nueva etapa en el amor.

“Estoy conociendo a alguien, pero ahora me estoy dando la oportunidad de realmente conocer, porque muchas veces uno empieza en las relaciones sin conocerse”, analiza. “Muchas veces empiezan las relaciones porque te gustó, porque fueron a la cama y te gustó y empezó hay un flechazo, o porque nos llevamos bien, pero cuando uno empieza una relación, siempre ‘escobita nueva barre bien’, y por lo regular, a uno le gusta demostrar lo mejor de uno, y cuando pasa el tiempo, empiezas a sacar el verdadero yo y empiezan los problemas porque ese verdadero yo no fue el que mostraste”, añadió.

“Ojalá las cosas trasciendan porque él me parece una buena persona”, dijo sobre quien dio a entender que es de nacionalidad colombiana. “Me estoy disfrutando el momento, estoy disfrutando el día a día. No me estoy presionando, no me estoy poniendo tiempo, límites. No tengo prisa porque la primera que tiene que ser feliz aquí soy yo y estar conmigo misma. Estas cosas también las hablamos: yo me enfoco en lo mío, tú te enfocas en lo tuyo, y luego lo compartimos y conversamos, y qué bonito es que cada cual pueda tener su vida y ser feliz”, añadió la también comediante, quien mencionó lo que no permitiría en una relación amorosa.

“No estoy dispuesta a tolerar el engaño ni la deslealtad. Yo quiero que en todo momento haya una relación de amistad dentro de lo que pueda ser. Más allá de lo que esté sucediendo, el amigo, la amiga siempre tiene que estar, y cualquier error que se comete, cualquier falla en tu personalidad quien entienda que a mí no me va a convenir, se habla”, sostuvo. “Y al final se toman decisiones. Pero dar la cara de frente, y no ser cobarde y tener una doble vida, eso es lo que yo pido, sobre todo, la honestidad”.

Para hacer reír y motivar

Además de compartir sus vivencias, el stand-up comedy de dos horas incluirá al personaje de la “La Jueza, Ana María Rollo”. “Ella va a estar en el show porque ella dice que divorció a Noris. Vamos a ver qué tiene que contar, porque tú sabes que ella es un poco lengüetera y dice cosas que no son”, dijo entre risas.

El show de comedia también contará con el cantante Yamil Solano, con un tributo a la cantante Ednita Nazario. “Le pedí que trajésemos canciones no corta venas, sino de mujeres que han echado hacia adelante, sin necesidad de tener un hombre a su lado, y mujeres que no han soportado cosas que no quieren soportar”, especificó sobre el repertorio. En el plano musical, Noris también cantará parodias.

“Cualquiera que vaya al show se puede sentir identificado, y si necesita desahogarse, ahí voy a estar yo para aconsejar y escuchar, y sobre todo, para ser un paño de lágrimas y un hombro donde cualquiera pueda depositar su confianza”, resaltó sobre la presentación que describió como un “stand-up musical, motivacional y coaching de vida”.

La artista resaltó la etapa plena que vive, con numerosos proyectos que han tocado a su puerta, incluyendo trabajar en cinco películas en menos de un año. “Hace poco me hice socia de Rochy Cantillo y directora comercial de la revista Miradas Puerto Rico”, dijo ilusionada sobre esta nueva faceta.

De vuelta a Florida, participará en una pieza de microteatro que presenta la realidad de una actriz porno de la década de 1990 a la que le da cáncer de seno. “Luego de eso tengo otra obra escrita por José Pérez, que es el director de Mega TV en Miami, y escribió Erectus, que es la próxima obra larga que voy a estar actuando allá. Y tengo una película para enero en Colombia”, mencionó, además de la posibilidad de trabajar para una serie de Netflix en Puerto Rico. Boletos a la venta para “Estado civil: ¡Felizmente divorciada!” a través de PRTicket. Para reservaciones en Añasco pueden llamar al 787-464-4175.