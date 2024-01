Norwill Fragoso volvería a ser actriz en todas las vidas posibles. Las bellas artes son el universo por donde orbita desde los 13 años, cuando su maestro Andrés Santiago la observó y dijo, “esa nena tiene algo”. Lo tiene todo: talento, carisma, entrenamiento académico, chispa, liderato, conciencia social; es un combo completo.

“No me imagino una vida distinta”, dice la artista al tratar de pensarse lejos de las bellas artes. “Yo bailo desde los tres años. Yo era la gordita que se destacaba, era la gordita de la clases de ballet y de tap, y era la que estaba al frente porque era la que dirigía a las demás. Después, en los talent shows, decían, ‘esa nena, de dónde salió' ”, recuerda.

Las herramientas que tuvo a su favor desde temprana edad, gracias al impulso de su madre (Normita Mejías), le dieron la seguridad y la confianza para vivir el presente.

Anoche inauguró oficialmente la escuela de bellas artes Fragoso Performing Arts Studio, en el #621 de la avenida Escorial en San Juan, y aún sigue incrédula.

“Yo lo soñaba y lo soñaba y siempre he creído que uno es lo que sueña, y hace como 10 años aproximadamente escribí en una libreta, ‘Conservatorio de Artes Escénicas de Puerto Rico’, así se llama la corporación y el primer gran proyecto del Conservatorio de Artes Escénicas de Puerto Rico es Fragoso Performing Arts Studio”, comparte desde el vestíbulo de su escuela, cuyas clases comienzan mañana sábado.

El nombre de la institución, usando su primer apellido, es un homenaje póstumo a su padre, William Fragoso Serrano. “Yo quería que se llamara Conservatorio de Artes Escénicas de Puerto Rico, porque quiero que esto sea la institución que forme o ayude a las otras instituciones que ya forman a los artistas de nuestros país. Pero, al mi papá morir, Fragoso tenía que estar presente. Y no es que la labor de mi mamá no sea importante, es todavía más importante, pero tengo a mi mamá aquí, caminando conmigo. Yo necesitaba que el Fragoso mayor estuviera de alguna manera y como mi hermana y yo nos hemos dedicado a la educación de artes escénicas en nuestro país, merecíamos tener este nombre”, detalla.

Fragoso Performing Arts Studio ofrecerá clases de actuación, actuación para cine y televisión, teatro musical, baile (jazz, ballet y salsa), canto, proyección escénica, oratoria y dicción. La matrícula está abierta para estudiantes desde los cinco años, “hasta que Dios diga”. No hay límite. Igualmente está abierta a la diversidad. Ya hay una estudiante sorda y otros dentro del espectro de autismo que están matriculados, pues procuró lograr un currículo completamente inclusivo.

El equipo administrativo y facultad lo encabezan Lynnet Fragoso y la propia Norwill como directora y profesora de actuación y actuación para cine y televisión, respectivamente. Con ellas estarán Josean Vargas, Mónica Pastrana, Edgardo Rodríguez, Eric Yamil Cruz, Solimar Arzola, Pedro José, Heyda Salamán, Hommy Mota, Rocelly Blanco, Verónica Arce y Jobenny Rivera.

“El arte sana y transforma. Le digo a mis estudiantes que no pretendo que todos sean actores y actrices, pretendo que sean seres humanos, más humanos. Creo que las personas que se acercan al mundo de las artes escénicas tienen un mayor conocimiento de la vida, se desenvuelven mejor en una presentación, ya sea si están dando un informe a una Junta, si van a litigar en el caso de los abogados, los periodistas, los jueces, en todo, y en un momento en que hemos visto lacerada la confianza de nuestros niños, de nuestros jóvenes, creo que el arte libera, sana y transforma”, puntualiza.

Los salones tienen pisos en madera, para acentuar los pasos, sobre todo para las clases de baile y teatro musical. ( Pablo Martínez Rodríguez )

Norwill completó una maestría y doctorado con especialidad en el teatro para la comunidad, por eso tiene como prioridad que sus salones estén ocupados por personas de todos los sectores. Para su fortuna y de la matrícula, la marca Malta India -además de auspiciar el salón de teatro infantil- le está brindando un fondo para becas, aparte de unas privadas que decidió ofrecer.

“Yo creo en la transformación social. Ojalá ese fondo de becas se multiplique y sean más las ayudas que reciban nuestros niños y jóvenes. Voy a becar a unos cuantos, pueden ser más, con el apoyo de la gente”, sostiene la artista.

Yo quería tener las credenciales académicas para poder estar al frente de una institución académica. Es una institución que forma artistas, pero es una institución académica, cultural, que va a desarrollar seres humanos” - Norwill Fragoso, actriz y directora

Con la apertura de su propia escuela, Norwill no deja atrás su defensa de la educación de bellas artes en el sistema público. Al contrario, sus cursos y demás ofrecimientos están disponibles para establecer alianzas, colaboraciones e intercambios. Igualmente con artistas y escuelas extranjeras. El primer taller colaborativo lo ofrecerá el actor colombiano, radicado en España, Mario Bolaños, conocido por su labor en la serie “Sin tetas no hay paraíso”.

“Quiero que esto sea un espacio de formación, pero también de experiencia”, apunta la integrante del programa “Raymond y sus amigos”.

Niños y niñas desde los cinco años de edad pueden ser parte de los distintos cursos. ( Pablo Martínez Rodríguez )

Norwill llevará las riendas de su nuevo proyecto simultáneamente con sus compromisos artísticos. Dirigirá a Maritere Esteve en su debut en un stand up comedy con el concepto de “Madres en cuarentena”, regresará a la escena con la obra “Los tóxicos”, más tiene otros dos proyectos que la mantendrán activa como directora y actriz.

“Sé que la gente me quiere y me respeta, pero a veces no me doy cuenta de cuánto, y eso me emociona mucho, porque creo que todavía hay mucho camino por hacer... Yo apenas estoy comenzando”, agradece.

Cada salón va dedicado a una gloria del teatro

Norwill Fragoso no solo honró la memoria de su padre con el nombre de la escuela, sino también a aquellos maestros, maestras y artistas que son parte de su formación.

Es así como a través de los diversos salones sugen los nombres de los maestros del teatro Myrna Casas, Dean Zayas y Victoria Espinosa. No faltan la actriz Rita Moreno y su mentor en las artes escénicas Andrés Santiago. Bajo el nombre de cada uno, habrá un código QR con la biografía de cada uno.

Myrna Casas: “Ella y yo tuvimos muy buenas conversaciones. Dirigí ‘Este país existe’, cuando estaba en el colegio (Notre Dame, dando clases) y ella fue y estaba loca conmigo. Me dijo, ‘tienes permiso para montar lo que quieras de mi trabajo’ ”.

Rita Moreno: “Cuando estaba pensando en teatro musical, dije, ‘Wow, esto tiene que ser Rita Moreno’. Espero que no le moleste, porque no le pedí permiso a nadie. Ojalá se entere que este espacio existe y cuando quiera venir, estoy aquí para ella”.

Victoria Espinosa: “La maestra. Demasiado adelantada a su época. Demasiado grande. Su legado tiene que estar vivo siempre y necesito que mis estudiantes sepan quiénes son”.

Dean Zayas: “El maestro, el director, el estudio actoral, por eso está ahí. Es gente que sembró en mí y que caló hondo en mí”

Andrés Santiago: “Fue mi maestro de oratoria y fue el que a los 13 años me vio y dijo, ‘esa niña tiene algo’, y la maestra que soy, lo soy también gracias a él, porque yo emulo lo que él me enseñó”.

Fragoso Performing Arts Studio tiene un horario de clases de miércoles, jueves y sábados. El teléfono es 787-923-3462.