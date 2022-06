Después de 18 funciones, entre San Juan, Nueva York y Caguas, la pieza de teatro “Las cosas extraordinarias” no deja de ganarle sorpresas a la actriz Norwill Fragoso.

La más reciente es la noticia de saberse ganadora del premio Talía a la Mejor Actriz Invitada por la puesta en escena de la obra del escritor inglés Duncan Macmillan en el Centro de Artes y Espectáculos Julia de Burgos en la Gran Manzana en diciembre del 2021. Fue una producción de Boundless Theatre.

“Tengo una gratitud infinita de que fuera de nuestra Isla haya un grupo de personas que reconozca la capacidad que tenemos los puertorriqueños de hacer sentir” - Norwill Fragoso, actriz y profesora

“Supone un logro extraordinario en mi vida artística, porque ciertamente en Puerto Rico ese asunto de los premios y reconocimientos no se da tanto, pero saber que hay unos lugares en donde uno puede representar a su país y no solamente ser Norwill Fragoso, sino ser Norwill Fragoso la actriz invitada desde Puerto Rico, me llena de mucha alegría y de mucha responsabilidad, porque es otro escalón alcanzado con humildad y gratitud”, reaccionó Fragoso.

Los premios Talía iniciaron en el año 1971 y en el 1972 tuvieron una edición presencial. Posteriormente tuvieron una pausa de 50 años que termina ahora con una nueva edición, cuya ceremonia de entrega será el 10 de julio, a las 6:00 pm, en Repertorio Español. Allí estará la talentosa puertorriqueña.

“Las cosas extraordinarias” estrenó en la escena local el 18 de junio del 2021 en el Teatro Victoria Espinosa, logrando dejar una emotiva y profunda reflexión sobre lo que verdaderamente son prioridades en la vida, y a la vez un llamado urgente a atender la salud mental individual y colectiva.

“Cuando llegó ese proyecto a mis manos yo sabía que era un proyecto hermoso, pero no tenía tan claro todas las emociones que con él iban a llegar”, dijo la artista.

Recientemente la pieza tuvo otra serie de funciones en el nuevo café teatro & bar Moneró en el Centro de Bellas Artes en Caguas, siempre con la dirección de Ismanuel Rodríguez.

“Los espectadores estaban todavía más cerca de mí, que en el Teatro Victoria Espinosa sí estaban cerca, pero aquí el hecho de estar en las mesas, yo estaba integrándome por completo. De pronto el personaje también estaba con ellos en el café teatro y fue diferente”, compartió la integrante del elenco del programa “Raymond y sus amigos” (Telemundo).

Reponerla es una posibilidad latente para Fragoso, reconociendo el valor de concienciación que tiene sobre la salud mental.

“Estamos tocando puertas y hay mucha gente que lo ha visto y quiere que se siga presentando, así que mientras haya la necesidad de que el trabajo continúe, los vamos a seguir haciendo, porque la salud mental en nuestro país es un talón de Aquiles y si esta pieza puede ayudar a salvarle la vida a aquellas personas que estén pasando por momentos oscuros, que se siga haciendo”, puntualizó.