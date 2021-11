En un momento en que la comunidad latina en la ciudad de Nueva York y en el resto de Estados Unidos comienza a encontrar la manera de salir a flote de las luchas de los últimos años, llega una obra de teatro destinada a dar luz sobre lo bello que es la vida.

Cuando se estrene el 8 de diciembre en el Julia de Burgos Performance and Arts Center en El Barrio, Nueva York, la nueva producción de Boundless Theatre abordará el difícil tema del suicidio con miras a crear conciencia y al mismo tiempo utilizarlo para explorar los múltiples aspectos que hacen que la vida valga la pena vivirla.

“Las cosas extraordinarias”, que se extenderá hasta el 12 de diciembre y se presentará en español sin supertítulos en inglés, trata el tema del suicidio con gran empatía, compasión e incluso humor ligero, humanizando a los personajes y describiendo las múltiples caras de la enfermedad. En esencia, “Las cosas extraordinarias”, una obra de Duncan Macmillan con Jonny Donahoe, trata sobre cómo la desesperación que siente una joven desde pequeña ante la idea de perder a su madre, la lleva a diseñar una lista de cosas extraordinarias, razones por las cuales vale la pena vivir.

La obra rompe intencionalmente la cuarta pared, haciendo que la audiencia sea una parte activa de la misma a medida que interactúan con el personaje principal, interpretado por Norwill Fragoso. Asimismo, el espectáculo fomenta la intimidad y anima al público a reflexionar sobre la plenitud de la vida y su significado.

Después de dos temporadas exitosas en Puerto Rico, la presentación de esta pieza a un vecindario de la ciudad de Nueva York tiene como objetivo impactar, educar y generar una conversación amplia sobre la prevención del suicidio y cómo luchar colectivamente contra los problemas mentales de nuestras comunidades a nivel local y nacional.

“Crear este personaje ha sido un desafío de actuación que también ha sido gratificante. La pieza trata un tema que nos afecta profundamente a todos y sigue siendo un tabú, especialmente dentro de la comunidad hispana. Tanto en Puerto Rico, donde se presentó por primera vez la obra, como en Estados Unidos y en el resto del mundo estamos viendo a nuestro alrededor el precio que las luchas por la salud mental cobran no solo de quienes lamentablemente la padecen sino también de sus seres queridos y de los que los rodean. ellos. Es un tema que debemos abordar como colectivo y arte, esta pieza de ficción, nos da un espacio para hacer eso, quizás de maneras que otros espacios no lo permiten. Ser parte de eso es muy poderoso “, compartió la actriz principal Norwill Fragoso.

Boundless Theatre no es ajeno al uso de su plataforma como un espacio para desarrollar poderosas conversaciones y fomentar acciones que transformen positivamente el mundo. Dirigida por diseñadores, una práctica poco común en una industria donde las compañías de teatro están dirigidas principalmente por actores, ellos ejecutan varios programas que apoyan la diversificación de la industria del teatro. Estos incluyen Boundless Exposed, un programa de mentores para jóvenes diseñadores de color, y Boundless de Oro, un programa de teatro gratuito para personas mayores de NYC, entre otros.

Con “Las Cosas Extraordinarias”, Boundless Theatre da inicio a una residencia de artistas en el Julia de Burgos Performance and Arts Center, patrocinada por el centro y la Federación Hispana, que les permitirá difundir aún más estos programas por la ciudad. “Con todo lo que estamos viviendo, es muy fácil, y quizás necesario, perderse en la lista de obstáculos e impedimentos de la vida y en el teatro que todos experimentamos, ya sea que vivamos en Puerto Rico, Nueva York o en cualquier otro lugar del mundo. Textos como el de Duncan Macmillan nos recuerdan que hay otras listas que ignoramos, llenas de cosas que damos por sentado y no valoramos. Son listas de detalles que se convierten en el sustento de los momentos que vivimos. Estoy emocionado por que este espectáculo invite al espectador a hacer su propia lista. Con mi dirección, quiero traer esperanza y un espacio para recordar las miles de cosas extraordinarias por las que merecemos defender la vida. Sigue haciendo y viniendo al teatro a pesar de la no tregua “, agregó el director Ismanuel Rodríguez.

Las funciones se llevarán a cabo del 8 al 11 de diciembre a las 8pm y el 12 a las 4pm en el (Julia de Burgos Performance and Arts Center) Centro de Artes y Espectáculos Julia de Burgos (Lexington Ave. y 106th St). Se seguirán todos los protocolos de seguridad de NYC y CDC. Se requiere prueba de la vacuna Covid-19. El uso de mascarilla es obligatorio. Obtenga boletos en www.boundlesstheatre.org.