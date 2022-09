Superarse a sí mismo es un reto que se enfrenta a diario. Eso que reza “ser mejor que ayer” es un pensamiento constante en busca de lograr el crecimiento individual. Para las actrices y los actores lograr que un personaje no se les parezca y que cada nueva interpretación sea aún más extraordinaria, es lo que les permite seguir madurando en sus carreras.

Tras una labor escénica fabulosa en la obra “Las cosas extraordinarias”, de Duncan Macmillan, la actriz Norwill Fragoso regresa al escenario para darle vida a “La Pepa está en la Ashford”, de Juan González Bonilla, texto teatral que la enamoró del arte de la actuación cuando era una estudiante de noveno grado, como parte del grupo de oratoria, en el Colegio San Antonio en Río Piedras.

“Si ‘Las cosas extraordinarias’ fue un reto hermoso, esto es otra cosa, y me reta de otras maneras”, advierte la actriz. “Vengo con el reto de que tengo que crecerme más de lo que hice con el otro proyecto, pero este tiene una particularidad y es que hay un cariño bien grande, y el texto va también de la risa al llanto y uno se puede reflejar”.

“Con este texto descubrí que quería ser actriz, porque empecé a sentir cosas que no había sentido nunca jamás”, comparte la artista y profesora universitaria.

Ahora lo vuelve a representar con una perspectiva adulta, como parte del Festival de la Comedia que se realiza en el Teatro Braulio Castillo en Bayamón. Subirá a escena del 30 de septiembre al 2 de octubre, bajo la producción de Raymond Gerena para Casa Productora.

La realidad de esta mujer se desarolla en dos escenarios, el residencial Luis Llorens Torres y el Condado. ( Pablo Martinez Rodriguez / Staff GFR )

“Es un texto bien bonito y la particularidad es que años después, cuando entro a la universidad, consigo un libro que tiene todas las obras de teatro de Juan González Bonilla y Producciones Candilejas, que fue muy importante en los años 80 en la escena teatral, y cuando veo, me encuentro con las instrucciones y las acotaciones que da el autor, que dicen, ‘Escrito para una actriz de mil rostros, ojo, he dicho para una actriz’. Y me juré que en algún momento de mi carrera artística iba a hacer este texto y el momento llegó”, afirma Fragoso, para seguido lamentar que su maestro de oratoria no alcanzara a verla de nuevo en el rol de “Pepa”. El maestro Andrés Santiago Rivas falleció el año pasado, indica.

“La Pepa” o “Pepa Rivera” (nombre real) es una mujer pintoresca, natural del residencial público Luis Llorens Torres. No es prostituta, aunque muchas personas la crean así. Es esposa y madre. Viste sus mejores y más llamativos atuendos para sus visitas diarias a la calle Earle en el Condado, allí pasa muchas horas observando y contrastando la realidad que conoce con la que descubre entre la gente de clase alta y turistas que transitan por el lugar.

“Ella dice que la vida es más bonita en el Condado que en Llorens y en el Condado se entretiene viendo a la gente, pero ella tiene esta interacción con el mundo, con las personas, y es una mujer que uno le coge cariño, porque ella está sola”, detalla la intérprete. “Ella ha pasado mucho, es hija, es esposa y es madre, y en lo largo de la historia uno va descubriendo por qué es que ella intenta salir de Llorens, pero se da cuenta de que detrás del Condado hay otras cosas que se esconden”.

“La Pepa está en la Ashoford” estrenó a mediados de la década de 1980 con la actriz Lydia Echevarría. “Después que Lydia la protagonizó, nadie más lo ha hecho”, dice, lamentando no haber encontrado ningún material gráfico sobre ese trabajo en escena.

El texto, que según información recopilada en Internet coincide en que fue el tercer trabajo presentado por González Bonilla como dramaturgo, tiene sus líneas de crítica social y crítica política, más “hay elementos metateatrales también”.

“Vamos a hacer adaptaciones, pero en el texto original ella dice, ‘Mira esa Lydia Echevarría, está en todas las portadas de los periódicos’, por el momento en que se estrena también (1984, un año después del asesinato del animador Luis Vigoreaux, por el que fue condenada). Yo ahora, gracias a Dios, estoy en las portadas de los periódicos, pero desde otro lugar”.

Es poderle demostrar a la gente que yo también puedo ser una actriz de mil rostros” - Norwill Fragoso, actriz

Fragoso es dirigida por primera vez por Carlos Vega con la asistencia de Cristina Robles.

“He llevado mucho tiempo preparándome para estos momentos y para estas oportunidades. Yo lo que quiero es hacer, hacer y hacer”.