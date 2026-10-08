La música de Michael Jackson volvió a conquistar al público puertorriqueño con el estreno de “Thriller: el tributo filarmónico a Michael Jackson”, un espectáculo que llenó la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce y reunió a varias generaciones alrededor de los éxitos del “Rey del Pop”.

El concierto contó con la participación de Jamaal Fields-Green y Aramie Payton, reconocidos por sus interpretaciones de Jackson en las producciones de MJ the Musical en Broadway y el West End de Londres.

Ambos compartieron el escenario con la Orquesta Filarmónica Arturo Somohano, integrada por más de 50 músicos y dirigida por el maestro José Manuel Febus, para presentar una selección de canciones que recorrió distintas etapas de la carrera del artista.

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La conexión del público con la figura de Jackson también se hizo evidente desde antes de comenzar el espectáculo. Niños, jóvenes y adultos llegaron a la sala vestidos con elementos asociados al estilo del cantante, entre ellos sombreros, guantes brillantes, chaquetas rojas de cuero y atuendos inspirados en el video de “Thriller”.

El espectáculo abrió con un medley de éxitos de Jackson interpretado por la orquesta. Luego, Fields-Green y Payton aparecieron juntos para cantar “Don’t Stop ’Til You Get Enough” y “Rock with You”.

La primera parte continuó con dos medleys dedicados a la época de Jackson junto a los Jackson 5 y The Jacksons. El coro de la orquesta interpretó canciones como “I’ll Be There”, “ABC”, “The Love You Save”, “I Want You Back”, “Can You Feel It” y “Blame It on the Boogie”.

Más adelante, Payton interpretó “Wanna Be Startin’ Somethin’”, mientras Fields-Green recibió una de las ovaciones más prolongadas de la noche con “Human Nature”.

El primer acto culminó con “I Just Can’t Stop Loving You”, interpretada por Payton junto a la corista Camila Isabel. Luego, Fields-Green tomó el escenario para “The Way You Make Me Feel”, acompañado por el cuerpo de bailarines en una coreografía de Sofi Sanfiorenzo.

Una segunda parte cargada de clásicos

La segunda mitad del concierto profundizó la combinación entre los arreglos filarmónicos, las voces de los invitados y el componente coreográfico.

El espectáculo retomó con “Bad” y continuó con “She’s Out of My Life”, antes de que Fields-Green y Payton se alternaran en interpretaciones de “Smooth Criminal”, “Earth Song”, “Beat It”, “Black or White” y “Billie Jean”.

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Uno de los momentos destacados llegó con “Man in the Mirror”, interpretada a dúo por los cantantes.

Como cierre, Payton y el cuerpo de bailarines llevaron al escenario “Thriller”, incluyendo la presencia de los característicos personajes que forman parte de la coreografía del legendario video musical.

La propuesta permitió presentar nuevamente el repertorio de Jackson desde una perspectiva sinfónica, combinando los arreglos de la Orquesta Filarmónica Arturo Somohano con las voces de los artistas invitados y las coreografías.

Anuncian nueva función

Tras el lleno de la primera presentación, el productor Rafo Muñiz, de ProLat Entertainment, junto con la Fundación Arturo Somohano, anunció una nueva función de “Thriller: el tributo filarmónico a Michael Jackson”.

La presentación será el sábado, 14 de noviembre, a las 8:30 p. m., en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce.

Los boletos están disponibles a través de Ticketcenter, Ticketera y en la boletería del Centro de Bellas Artes de Santurce.