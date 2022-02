Bajo la dirección del reconocido artista, productor y director Alejandro Primero, subirá a escena “Charlie, el musical”, una obra basada en la vida del primer beato puertorriqueño Carlos Manuel Cecilio Rodríguez Santiago, mejor conocido como “Charlie”.

“Todo el mundo pensará que esta es una obra religiosa, pero no lo es. Esta es una historia basada en hechos históricos de la vida del beato Charlie, pero que refleja la idiosincrasia del boricua en momentos de dificultades sociales y políticas. Una de las cosas que más me atrae de este musical es que es un himno a la esperanza en medio de las vicisitudes e intrigas de la cotidianidad de la vida, es una puesta en escena que cualquiera se puede identificar con ella”, anticipó Primero en comunicado de prensa.

La puesta en escena será a partir del 30 de abril en el Centro de Bellas Artes en Caguas. Los boletos están a la venta en Ticketera.

El público podrá conocer los aspectos más importantes de la vida de una figura histórica, que revolucionó la forma de pensar de su tiempo, el beato Carlos Manuel Cecilio Rodríguez Santiago. Conocerá que su labor secular más significativa se realizó en medio de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Es por eso que la trama de esta pieza escrita por el sacerdote Orlando Lugo Pérez, se desarrolla casi entera tras los muros de la UPR, con las intrigas propias que en su tiempo se vivían; intrigas no muy distintas a las que se viven, se sufren y se vencen, hoy.

“En algún momento de mi vida, alguien me regaló el libro de la historia de Charlie, que usé como una de las fuentes de información para escribir el musical. Los sucesos ocurridos y el sufrimiento de muchas personas de mi parroquia en Coamo durante (el huracán) María, me dieron la inspiración para comenzar a escribirlo. El trabajo con las comunidades post-María fue intenso y lo dejé a un lado, pero al comenzar la pandemia se reportaron más de tres suicidios en Ponce, mi actual lugar de trabajo, de personas que aparentemente no pudieron manejar la ansiedad de los eventos. Quise trabajar en el musical para que el puertorriqueño sepa que su vida, como la de Charlie, tiene un propósito. En tiempos de turbación hacen falta modelos cercanos que nos ayuden a descubrir el propósito de nuestras vidas”, destacó el escritor, también de forma escrita.

Pronto se dará a conocer el elenco que dará vida a este estreno, incluido un talento que hará su incursión al teatro con esta producción.