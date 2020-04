Todo estaba listo para subir a escena. La escenografía estaba ubicada en el Anfiteatro Julia de Burgos del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Habían ensayado desde diciembre del 2019, y en marzo, cuando estaban listos para subir a escena, llegó el coronavirus a la Isla.

No solo se detuvo el estreno, sino que el elenco de la obra “Lxs idiotas”, de la dramaturga Sylvia Bofill Calero, de pronto experimentó cómo la ficción se les estaba tornando la realidad. El texto que habían abrazado como parte del Taller de Teatro Experimental del Departamento de Drama de la UPR se arma a partir de la historia de “Fernanda”, una joven modelo que debe sobrevivir en mundo donde todos los habitantes son objetos de consumo, y les domina el miedo ante una pandemia, que no es el coronavirus.

La pieza, igualmente, trabaja sobre “el espectáculo de lo privado y lo público de la era digital”, o de cómo el celular se convertido en otro extremidad del cuerpo, detalló Bofill Calero por vía telefónica.

La pieza del Taller de Teatro Experimental trabaja sobre el espectáculo de lo público y privado dentro de la era digital, aparte de desarrollarse en medio de una pandemia, que no es la actual.

“Uno de los personajes protagónicos está metido dentro de un mundo virtual y los más freaky para nosotros es que en la obra hay una epidemia, y no es coronavirus, pero los personajes se van enfermando y tienen que bregar con eso, y a nosotros nos chocó muchísimo, porque se repente la ficción se nos estaba haciendo realidad y decidimos que era un buen momento para divulgar la obra y eso no quita que lo podamos hacer después presencialmente, lo qué pasa es que no sabemos cuándo”, abundó la escritora de teatro.

A partir de la cuarentena, el grupo de actores comenzó a ensayar desde sus respectivos aislamientos, pero se limitaron a escucharse desde las plataformas digitales. Bofill Calero vio entonces la posibilidad de trasladarla a una versión radio stream o auditiva, y así será. El telón virtual subirá el viernes, 15 de mayo, a las 7:00 p.m., a través de Zoom.

Será una función gratuita, no obstante se requiere un registro en: https://forms.gle/V3EPdqenFyvTEadi7. Habrá lenguaje de señas y música original de Gabriel Rivera.

”Me gustó la idea de que lo escucháramos, porque ahora es la oportundiad de que todo el mundo en su casa lo pueda escuchar”, destacó Bofill Calero de este novedoso acercamiento teatral.

El elenco de “Lxs idiotas” lo conforman María Luisa Marín, Thaís M. González, Gabriel A. McRoberts, Rafael J. Pabellón, Luis Obed Velázquez, Jonathan J. López, Jorge Alexander, Paola Millán, Claudia Sofía Cordero y Ezequiel Díaz. El equipo de producción incluye a Adriana González, asistente de dirección; Alejandra Rosa, consultora de libreto y Emma González, regidora y lectora de acotaciones. Estefanía Montañez Maymí y María González Pirela estuvieron a cargo de la edición de sonido y vídeo del lenguaje de señas.