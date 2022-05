El Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (RRP-UPR) y la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (OSPR) se unen para celebrar el cierre del semestre y de la temporada, respectivamente.

El “Concierto en honor a los estudiantes y exalumnos” será gratuito y tendrá lugar mañana, jueves, 12 de mayo, en el Teatro del RRP-UPR.

La orquesta dirigida por el maestro Maximiano Valdés incluirá, entre sus interpretaciones, obras de Richard Strauss y Antonín Dvořák. El concierto forma parte del gran cierre de temporada de ambas instituciones y de una jornada de colaboración.

El evento no tendrá costo para los asistentes y no se requieren boletos para entrar al teatro. El uso de mascarillas será requerido y no se podrá admitir a menores de cinco años.

El programa incluirá Richard Strauss (Don Juan, op.20) y Antonín Dvořák (Sinfonía núm. 7 en re menor, op.70, I. Allegro maestoso, II. Poco adagio, III. Scherzo. Vivace y IV. Finale. Allegro).