Todavía se reconoce tímida, algo que cuesta creer cuando su proyección en la radio es atrevida, presta siempre a opinar sobre distintos temas y a defender sus posturas frente a un equipo de trabajo masculino. Sobre todo eso, Pamela Noa reitera que tiene una personalidad tímida, aún cuando su carácter es fuerte.

Lo dice y encoge los hombros, gesto que denota hasta cierta inocencia. Su vestimenta para esta entrevista igualmente la muestra como una niña grande. Lleva un sombrero de mahón con detalles de flores, un traje casual verde y unos Crocs ultra llamativos, con detalles multicolores, parte de su amplia colección de este tipo de sandalia plástica.

“Con los años aprendí a fluir un poco más”, dijo en su defensa, pues desde que trabajó en el matutino “El Circo” de Mega y más reciente en “Molusco y los Reyes de la Punta”, lo que se conoce de ella poco se relaciona con la timidez de la que habla, porque cuando tiene que marcar sus límites, lo hace sin titubear.

Su fuerza se la da saber que, aunque la escuchen miles de personas en un mismo tiempo, no la están mirando y puede ser ella, sin disfraz.

“Trato de nunca fekear, trato de no ser lo que no soy. Si siempre visto con t-shirts y mahones, pues probablemente t-shirts y mahones es lo que vas a tener. No es que en radio sea de una forma y después de otra. Voy a ser exactamente igual o trato de ser exactamente igual, porque no sé ser de otra manera”, afirmó, reconociendo que eso ha sido tan bendición como problema.

La compañera de Jorge Pabón “Molusco”, Alí Warrington y Robert “Fantacuca”, asimismo, confiesa que es su carácter su mejor carta de sobrevivencia en el medio de la radio. “No me doy con látigos en la espalda por mi carácter, porque también ese mismo carácter me ha ayudado un montón en una industria que es bien fuerte”, puntualizó la influencer, cuya audiencia mayoritaria es femenina.

El carácter también te ayuda a que te respeten. En este ambiente específicamente hay de todo y tienes que poner una línea que no necesariamente la tienes que decir, con poner una cara o tener un statement corporal, puedes hacer un statement de no, hasta aquí llegamos” - Pamela Noa, locutora e influencer

Pamela Noa entró a la radio por una plaza de recepcionista y desde esa posición comenzó a aceptar todas las oportunidades que se le presentaron hasta llegar formalmente a una cabina. En su trayectoria habrá hecho mil chistes o personajes, pero nunca persiguió el cliché de ser la chica sexy o sensual entre un grupo de hombres. De hecho, en la actualidad observa un mejor balance y aunque la participación femenina, en términos de cantidad aún puede ser desproporcional con los hombres, siente un ambiente más equitativo.

La locutora e integrante del programa "Molusco y los Reyes de la Punta" reconoce que su carácter le ha permitido mantenerse en el ámbito de la radio. ( Alexis Cedeño )

“Siempre van a existir los clichés y no hay problema con eso, pero antes siento que si no era el cliché, estabas bien apretá. Ahora mismo no lo veo así”, expuso, quien prefiere no identificarse como feminista, sino como alguien que busca la igualdad en todos los roles y sectores de la sociedad.

“Hay mucho camino por recorrer para la igualdad, pero la igualdad en todo, no superioridad. Es vamos a ser iguales, trátame igual, págame igual, déjame tener los mismos derechos, pero pisotear el sexo opuesto, nunca” - Pamela Noa, comunicadora

Repite en el stand-up comedy

Esta aficionada de la cocina volverá a probarse en el género del stand-up comedy, esta vez con más interacción con otros talentos en escena, como parte de la pieza “Esto está gufiao”, que se presentará desde el 4 de noviembre en el Centro de Bellas Artes en Caguas.

“Teatro de obra, de aprenderme libreto, de entrar en personaje, no es lo mío, porque no me sale. A lo mejor si tomo clases, pero honestamente no es lo mío. El stand-up lo amo, lo amé”, compartió la locutora, que compartirá escena con Tita Guerrero, Gisselle Ortiz, Raymond Gerena, Jasond Calderón y Danilo Beauchamp.

“En el teatro salen cosas que normalmente en un programa de radio no las tocas y son situaciones bien cotidianas, de pareja, de cuando vas al beauty, al gym; situaciones que le pasan a todo el mundo. La gente se va a identificar full”.

Los boletos para esta comedia están a la venta en Ticket Center.