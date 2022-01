Rememorar la grata experiencia de trabajar en diciembre en el musical teatral Little Women en el teatro Sedgwick, en Pensilvania, le recuerda a la novel actriz puertorriqueña Paola Morales que se encamina por la senda profesional correcta.

Recordar la química con el elenco, así como los aplausos, la llenan de confianza para continuar trabajando en destacarse en este arte.

“Fue de las experiencias que te enseña que lo que está para uno, está para uno”, dijo la también bailarina que creció en Camuy. “Yo estaba viviendo en Nueva York. En septiembre decido entregar el apartamento, no renovar el contrato, y regresar a Puerto Rico”, compartió Paola, quien cuenta con un bachillerato en artes de teatro de Manhattanville College en Westchester, Nueva York.

De regreso a su tierra natal, comenzó labores para el Departamento de Educación brindando tutorías de arte y teatro. A solo dos semanas de comenzar, recibió la invitación para audicionar mediante videollamada para el personaje de “Beth March” en la representación de la obra de la novelista Louisa May Alcott.

El musical se presentó en diciembre en el teatro Sedgwick, en Filadelfia. ( Suministrada )

“Fue un miércoles (la audición) y el viernes me estaban diciendo que quieren comunicarse conmigo. Hicimos una entrevista por zoom y me dieron el papel. Fue todo super rápido”.

Tras ser seleccionada, la oportunidad la llevó a renunciar a sus funciones de enseñanza, y trasladarse a la ciudad de Filadelfia. “Tuve que dejarlo para no perder la experiencia. A la semana siguiente me tocó viajar para comenzar los ensayos. Todo pasó súper rápido”, mencionó ilusionada.

Darle vida a “Beth March” la llenó de gran entusiasmo. “Es una persona bien especial en la obra porque ‘Beth’ es la lección de la obra”, dijo sobre el giro dramático que provoca el personaje, una de las cuatro hermanas que protagonizan el clásico de la literatura norteamericana que tiene lugar durante la guerra civil de la nación estadounidense.

“Todas las hermanas tienen muchas aspiraciones. Me encanta que ‘Beth’ es un personaje bien puro, cuidando a sus hermanas, les daba ese apoyo. La obra lleva el aprendizaje de continuar, de cómo la vida continua y cómo el ser humano se supera”.

Dentro de la experiencia, Paola también celebra que fuera denominada dance captain (capitana de baile) con la responsabilidad de ser un apoyo en enseñar y mantener las coreografías de la obra. La actriz de 24 años, quien se graduó de la universidad en 2019, confesó que desde su niñez tuvo clara su aspiración a dedicarse al mundo artístico. A los 3 años de edad comenzó su entrenamiento en el baile.

“Desde pequeña siempre quise hacer una carrera artística. Siempre tenía ese llamado”, resaltó. “Nunca paré en el baile”, dijo. “Comencé cantando en los coros de la iglesia. Después empecé a coger clases de canto. Cuando bailaba me encantaba lo que es dar una historia, y con el tiempo me di cuenta de que me gusta también la actuación. Siempre que bailaba, me lo vivía”.

En la etapa de cuarto año de escuela superior, asistir a un curso de verano en The New York Film Academy la guió a seleccionar los estudios para poner en práctica sus tres pasiones. “Fue de mucho provecho porque yo me decía que me gusta actuar, pero no puedo vivir sin el canto, ni el baile. Y opté por estudiar lo que se llama teatro musical, la disciplina que te introduce a las tres cosas”.

Tras unas vacaciones navideñas en familia, Paola decidió este año mudarse a Los Ángeles, California, para continuar tocando puertas no solo en el teatro, sino también en la televisión y el cine.

“Es bien sacrificado”, confesó, y reveló que aunque se trata de un campo profesional en el que “hay mucho rechazo, hay mucho no”, está convencida de continuar enfocándose en su sueño.