Corrupción, inseguridad, aumentos al costo de vida y apagones por montón... todo eso enfureció en este pasado cuatrienio a “Francisco Aquabella Bella Flores”, mejor conocido como “Papo Swing”, tanto así que se postuló oficialmente como candidato a la gobernación de manera independiente para las próximas elecciones generales de Puerto Rico.

Así que este ahora se prepara para presentar su plan de gobierno en el primer debate gubernamental que se llevará a cabo en la comedia “Sacudiendo el palo”, que se presentará el próximo sábado, 22 de junio, en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce.

Con el lema que es el mismo nombre de la puesta en escena “Papo” buscará presentar sus ideas “sencillas” al público puertorriqueño y la única promesa que hará durante toda su campaña electoral: “No prometer nada”.

“Todo el mundo viene complicao diciendo: ‘No, yo voy a hacer esto aquí. Yo voy a hacer esto allá’. ¡No, señor! Yo lo que vengo es a coger el palo, el palo siendo el gobierno, que tiene tres ramas: la ejecutiva, la judicial y la legislativa, y voy a coger ese palo por el mismo tronco, lo voy a sacudir, y van a caer las sabandijas y ahí las voy a fumigar todas con el insecticida inclemente de la justicia”, dijo el personaje creado por Raúl Carbonell, hijo en entrevista telefónica.

“Yo no voy a mandar, ¡qué el pueblo mande a través de mí!”, agregó.

La icónica figura indicó que para este intercambio, que contará con representantes de todos los partidos políticos, estará “backeao” por buenos actores como Julio Ramos, Herbert Cruz, Yamaris Latorre, Mario Roche y Joealis Filippetti.

“Todo el mundo se tiene que reír, porque esta es la comedia política del año, pa’ que ustedes vean porque yo los voy a hacer quedar en ridículo, y se van a reír, si no, les devolvemos los chavos. Ahora, tengan cuidao, porque tenemos cámaras por todos lados, el que venga con embustes y cuando selle los dientes, ya la taquilla no se devuelve”, indicó continuando con una risa explosiva antes de asegurar que las personas del oeste tendrán la oportunidad de conocer su estrafalario plan de trabajo el 29 de junio, cuando se manifestará en el Teatro Yagüez de Mayagüez.

“Vamos a recorrer la Isla para llevar el mensaje de dignidad que hace falta en el país, y no del Partido Dignidad, sino de la dignidad del ser humano, de no estar tomando lo que no es de uno, ¡sino devolverle al pueblo lo que le pertenece!”, expresó.

Sobre sus posibilidades de prevalecer en el proceso electoral considerando a polémica que afronta la Comisión Estatal de Elecciones con las máquinas de conteo, expresó: “Yo creo que con la nomenclatura que yo estoy presentando, y dentro de un análisis de hermenéutica circunvalar, mi individualismo exótico debe salir airoso porque es una mano clásica que está circundante en todos aquellos vericuetos intelectuales en donde pueden haber unas fisuras completamente estrictas, y podemos penetrar en toda esa difusión exótica del escrutinio estricto”.

“El pueblo quiere seguir riéndose”

Carbonell aseguró que regresar a las tablas con este curioso personaje en una producción de Alexandra Fuentes demuestra la relevancia que aún tiene tras 36 años y la falta que hace de sacarle humor a la intensa contienda electoral.

“El pueblo le hace falta reír, y el personaje de Papo Swing tiene una virtud que se atempera a los tiempos. Él es un personaje que vive, camina por ahí, es parte del pueblo y, según pasan los tiempos, él sigue también con el pueblo. No pasa de moda”, expresó el también cantante. “El personaje ha ido evolucionando con los tiempos y su evolución ha llegado al momento que ahora tiene la osadía de tirarse como candidato a la gobernación ‘sacudiendo el palo’, y con un pensamiento sencillo y pueblerino”.

Igualmente, el histrión aseguró que pese a la irreverencia detrás de la eminencia, hay que tener cautelas con las ocurriencias que este lleve a la tarima.

“Al tipo hay que tenerle cuidao, porque es un candidato ‘write-in’ peligroso y lo que le pedimos a la Comisión Estatal de Elecciones es que no deje de contar esos votos -que sabemos que no hará-, porque eso es una protesta del público, y eso es parte de la democracia, y hay que dejar que la democracia se manifieste en todas sus áreas”, aseguró el histrión, haciendo referencia a una instancia de las elecciones de 1992, donde se llegaron a contabilizar más de 500 votos añadidos a mano con el nombre del legendario personaje en distintos escaños políticos en la Isla.

Por consiguiente, Carbonell catalogó como un “medio mágico” tener la oportunidad de seguir sacándole sonrisas al pueblo con un fenómeno que se popularizó por su estrafalaria careta con pelo a finales de los 80.

”Es con esa máscara inerte que con el movimiento del cuerpo, la voz, la expresión de los ojos y la quijada lo mismo puede reír, como puede llorar, que puede molestarse, que puede ser una persona galante, y esa careta no cambia de expresión, la expresión la ves tú a través del cuerpo. Por eso tardé como tres años y medio en lanzar este personaje a los escenarios. Ahora está desarrollado a su máxima potencia”, sostuvo.

Los boletos de “Sacudiendo el palo”, están a la venta en ticketera.com y tcpr.com.