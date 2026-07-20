Herbert Cruz regresa a los escenarios con “Perros”, la nueva comedia para adultos escrita y dirigida por Freddy Benítez, una producción que reúne a actores de amplia trayectoria junto a talentos surgidos del Programa de Teatro Comunitario del Municipio de Añasco.

La obra se presentará el viernes 31 de julio y sábado 1 de agosto a las 8:00 p.m., y el domingo 2 de agosto a las 4:00 p.m., en el Teatro Balboa de Mayagüez.

En “Perros”, Cruz interpreta al “barman”, un personaje que observa, escucha y conoce los secretos de todos los clientes que llegan a un bar. Desde ese lugar privilegiado presencia cómo un médico, un abogado, un pastor, un pintor y otros personajes intentan sostener una imagen de éxito y respeto mientras esconden infidelidades, conflictos familiares, frustraciones y dobles vidas.

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Con un ritmo ágil, personajes llenos de matices y situaciones que provocarán carcajadas, la obra también invita al público a reflexionar sobre las decisiones que tomamos y las consecuencias de vivir detrás de una apariencia.

“Acepté este proyecto porque el teatro tiene la capacidad de entretener y, al mismo tiempo, hacer que el público se identifique con las historias que ve sobre el escenario. ‘Perros’ tiene humor, emociones y personajes muy humanos. Es una obra que hará reír, pero también dejará pensando a quienes la disfruten”, expresó el actor.

Para Freddy Benítez, la producción representa además el resultado de varios meses de trabajo artístico con el Programa de Teatro Comunitario del Municipio de Añasco.

Luego del éxito de “Mujeronas y vivas”, producción que logró funciones a capacidad y una excelente acogida del público, el director decidió asumir un reto mayor con una obra de mayor complejidad escénica y actoral.

“Desde que comenzamos los talleres nuestro objetivo nunca fue ofrecer clases por ofrecerlas. Queríamos formar actores y llevarlos al escenario. ‘Mujeronas y vivas’ fue el primer paso; ahora con ‘Perros’ damos un salto importante, presentando una producción mucho más exigente, donde los participantes tienen la oportunidad de compartir escenario con actores de gran experiencia como Herbert Cruz. Ese intercambio artístico es invaluable y demuestra que en Añasco hay talento, disciplina y compromiso con el teatro”, expresó Benítez.

El elenco está integrado por Herbert Cruz, Freddy Benítez, Jessica Liz Malavé, Karen Román, Dr. Carlos Francis Rivera, Cuca Cuevas, Margerie Collado, Eugenio Malavé, Wilma Durán, Gynarlys, Juan A. Ramos “Pulpi”, Kiki Rosado, Miguel Mandía, Jeyka Rivera, Adrián Cabán, Juan Diego Cabán.

Para reservaciones e información: 787-951-7614.