Tras consolidarse como el podcast líder en irreverencia y sátira cultural en la Isla, el elenco de Siempre es lunes (SEL) anuncia su salto oficial a las tablas con el estreno de la pieza “Siempre es lunes en Bellajaltes”, el próximo sábado, 28 de marzo en la Sala de Drama René Marqués del Centro de Bellas Artes de Santurce.

La producción, a cargo de Alexandra, LLC, presenta un libreto original de Alexis Sebastián Méndez y los integrantes de Siempre es lunes, donde Alexis Zárraga (Maceta), Marisol Hernández (Sol), Jorge Rivera (George), Melissa Guzmán (Meli) y Carlos Morales (El Come) se ven obligados a enfrentar su mayor reto: el debut en el templo de la cultura puertorriqueña. La trama, que combina el “stand-up”, la parodia política y el teatro de situación, utiliza el pretexto de un viaje en el tiempo para revisitar los momentos más absurdos de la historia reciente de Puerto Rico.

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“No es simplemente un podcast en vivo; es una obra completa que utiliza recursos multimedia para explorar qué hubiera pasado con nosotros en diferentes épocas”, indicó la producción en comunicación escrita.

Desde una mirada nostálgica y ácida a los años 90 hasta una proyección distópica del año 2050 —“donde se revelará los obituarios de varias figuras boricuas”—, entre otras locuras, la pieza promete una experiencia inmersiva para los seguidores del grupo y los amantes de la comedia. La puesta escénica integrará una escenografía de vanguardia, visuales y una banda sonora que rinde tributo a los grandes éxitos (y fracasos) de la cultura popular isleña.

Los boletos ya están a la venta en Ticketera y Ticket Center.